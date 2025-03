Il Ladispoli oggi si gioca una stagione. E se anche la dirigenza parla di “ultima spiaggia” significa che non ci sono altri risultati se non la vittoria per i rossoblu sul campo della Romulea.

A 11 giornate dalla fine del campionato il destino sembra segnato per i tirrenici che dovranno compiere un autentico miracolo soltanto per agganciare il treno dei playout tanti, troppi punti. Soltanto i romani ne hanno 14 in più rispetto agli uomini di Bosco che oggi dovranno rinunciare anche a Polucci squalificato e Selvadagi infortunato.

«Non abbiamo più nulla da perdere – ha detto il ds Andrea Calce - con la Romulea abbiamo solo un risultato a disposizione per sperare ancora. Mancano tante partite, si può pensare di risalire in classifica ma è chiaro che dobbiamo iniziare a fare punti».

L’ultimo trionfo dell’Academy risale addirittura al 12 gennaio contro il Fiumicino. poi solo sconfitte. Per una questione di equilibrio il Ladispoli potrebbe partire con Cifarelli unica punta supportato da Ferreri e Giusto. Di Biagio, Merciari e Capanna ultimeranno la linea mediana. Poi classica difesa a 4 con Barbarossa e Tancredi al centro, Ranieri e uno tra D’Amore e Cupperi a presidiare le corsie esterne. Come sempre Mercadante a difendere i pali. Fischio d’inizio alle ore 11. L’arbitro dell’incontro sarà Luigi Di Ruccio della sezione di Viterbo mentre i suoi assistenti Carlo Silvano di Civitavecchia e Valerio Angiolosanto di Ostia.

