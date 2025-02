Tanti ex in campo, due obiettivi diversi per Viterbo e Ladispoli che oggi si sfideranno al Rocchi. Gli uomini di Bosco cercano disperatamente punti per la salvezza, quelli di mister Gardini non possono permettersi ulteriori passi falsi per non vanificare il sogno di risalita in classifica. Si giocherà alle 16.30. Tra gli ex appunto ci sono il difensore Ranieri e l’attaccante Cifarelli, ad inizio stagioni partiti proprio con i viterbesi. «Tornare a Viterbo fa piacere anche se la mia avventura è durata metà stagione - commenta Valerio Ranieri -, quello che posso dire è che sarà sicuramente una partita difficile in un campo dove mi ricordo che non è in ottime condizioni. Ci servono punti e non di devono usare alibi. Ci attende una partita maschia, questo lo sappiamo». Nel Viterbo invece c’è Matteo Iurato che con i suoi gol e gli assist lo scorso anno ha contribuito alla salvezza dell’Academy ed è andato in gol nella partita di andata che si è disputata all'Angelo Sale. Dopo l’ultima debacle casalinga contro il Certosa, Bosco potrebbe modificare un po' la formazione, senza però stravolgimenti. I rossoblu sono reduci da tre sconfitte consecutive e non stanno vivendo un buon momento di forma nemmeno dal punto di vista del gioco. Viterbo-Ladispoli sarà arbitrata dal signor Matteo Capogna di Roma 2. Della stessa sezione il suo assistente Daniele Conti; l’altro Vincenzo Maria Ritorto di Ciampino.

