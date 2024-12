Un bel Ladispoli ferma il Tivoli e prosegue il suo cammino senza conoscere l’amaro della sconfitta. Può ritenersi più che soddisfatto mister Di Renzo per aver tenuto testa ad una big ed essere uscito tra gli applausi dallo stadio Angelo Sale gremito anche per la presenza dei supporter ospiti, storica piazza del calcio laziale. L’Academy si porta avanti anche con Dato implacabile sotto rete. I tiburtini trovano il pareggio nel secondo tempo con il neo entrato Tomei. Le due formazioni si dividono la posta in palio ma i rossoblu devono anche recriminare per un’altra chance sui piedi di Dato a un quarto d’ora dal triplice fischio. Ladispoli con molte assenze. Mercadante tra i pali, davanti coppia composta da Guida e Barbarossa con Urbani ed Ergemlidze dirottati sulle corsie laterali. In mezzo al campo Merciari e Polizzi, Buonanno e Capanna completano il mosaico e coppia d’attacco inedita formata da Dato e Cardellini. Selvadagi è alle prese con un infortunio alla caviglia, Pelizzi in panchina per un affaticamento muscolare. In tribuna però anche il difensore centrale Pellegrini. Avvio non spettacolare. Il Tivoli prova a fare la partita ma è lento nella manovra e gli undici tirrenici fanno buona guardia. Anzi, quando possono ripartono come al 19’ quando Cardellini riceve palla sull’out di destra, serve al centro il ben posizionato Dato che fulmina il portiere Opara con una botta ravvicinata. Al 40’ Corticchia si ritrova sui piedi la possibilità del pari solo che Mercadante è reattivo e poi Barbarossa sbroglia il pericolo. Si chiude qui il primo tempo. Nel secondo mister Paris inizia a cambiare gli interpreti. Tomei rileva Di Vico e ci mette solo 10 minuti a scattare in profondità e bruciare Mercadante con un tiro preciso. Al 34’ ghiotta occasione ancora per Dato che su prezioso filtrante di Di Biagio dalla sinistra non inquadra la porta di poco. Sul capovolgimento di fronte è Savi invece a graziare l’Academy. Non accade più nulla nonostante il forcing finale degli ospiti. Per il Ladispoli secondo pari consecutivo e mercoledì c’è il turno di Coppa Italia contro la W3 Maccarese.

IL TABELLINO. Academy Ladispoli: Mercadante, Ergemlidze (32’ st Minelli), Guida, Merciari, Barbarossa, Capanna (28’ st Montecolle), Urbani, Polucci, Dato (43’ st Fanali), Cardellini (24’ st Pelizzi), Buonanno (26’ st Di Biagio). A disposizione: Cremona, Tancredi, Mazzoni, Gjeci. Allenatore: Di Renzo.

Tivoli: Opara, Di Emma, Giocondi (11’ st Gerardi), Gianni, Intzidis, Petruccelli, Izco, Corticchia (32’ st Savi), Di Vico (11’ st Tomei), Vivacqua (42’ st Thiam), Tordella. A disposizione: Casagrande, Ferrari, Costa Ferreira, Rossi, Porto. Allenatore: Paris.

Arbitro: Delfino di Roma 1

Reti: 29’ pt Dato (L), 20’ st Tomei (T).

NOTE. Ammoniti: Polucci e Mercadante (L); Di Emma, Di Vico, Petruccelli e Corticchia (T).

