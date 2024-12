Per il Ladispoli è il secondo derby in 7 giorni. Dopo il pari con la Vecchia di domenica scorsa all’Angelo Sale ecco una nuova sfida contro una big. La W3 Maccarese non perde da nove incontri, è la nuova capolista del girone A dopo aver calato il tris a Rieti e non vuole più fermarsi.

L’impegno al Darra è proibitivo ma gli uomini guidati da Lillo Puccica hanno sempre dimostrato di potersela giocare con le grandi in questa stagione tribolata. I rossoblu sono alla disperata ricerca di punti salvezza; la W3 vuole allungare il passo. Le condizioni ideali per un match infuocato. Tutti disponibili per Puccica. Tomarelli difenderà i pali, poi i soliti dubbi in difesa. Ranieri ci sarà, poi Temperini e D’Aguanno, Fiaschetti si contendono due maglie. Sugli esterni Aracri e Buonanno i favoriti, con Polucci e Colace in mezzo al campo. Iurato e Leonardi dovrebbero far parte del derby dall’inizio e poi solito ballottaggio tra Pelizzi e Ferruzzi. Suma dovrebbe partire ancora dalla panchina.

Per quanto riguarda la W3 c’è un grande ex ed è Gioacchino La Pietra, per molti anni direttore generale dell’Academy Ladispoli. «Sono nato dal punto di vista dirigenziale proprio a Ladispoli – ammette La Pietra, dg del Maccarese – e ci sono rimasto 8 anni con varie mansioni. Sarà un match speciale e sarò sempre legato ai colori rossoblù. Nello stesso tempo in questi anni con la prima squadra della W3 stiamo vivendo un sogno. È un’esperienza entusiasmante, grazie al lavoro dello staff tecnico con a capo mister Colantoni dove c’è un parco giocatori forte. C’è ambizione a Maccarese con la volontà di continuare a stupire e fare bene e proseguire la striscia positiva iniziata nove domenica fa».

Fischio d’inizio alle ore 11. Andrea Cianci di Bari è l’arbitro designato per il match.

©RIPRODUZIONE RISERVATA