Per l’Active Network Viterbo neanche il tempo di digerire il ko di venerdì sera subìto per 1-0 sul campo dello Sporting Sala Consilina ed ecco che domani alle 19 il campionato di Serie A prevede un turno infrasettimanale con la gara contro la forte Ecocity Genzano in programma al PalaSport di Orte. Active che intanto è scivolata al 12esimo posto in classifica per la concomitante vittoria della Fortitudo Pomezia che ha messo la freccia ma a dar manforte ai ragazzi di coach Monsignori c’è il + 4 dalla zona play out dalla quart’ultima e il + 8 dalla terz’ultima, mentre le questioni delle ultime due posizioni che portano alla retrocessione diretta sono già praticamente sancite con il destino Olimpia Verona e Saviatesta Mantova che appare segnato. Tornando alla gara di domani è un match dall’alto coefficiente di difficoltà vista la forza del Genzano, secondo in graduatoria insieme al Napoli dietro all’imprendibile capolista Olimpus. Genzano che tra l‘altro avrà gran voglia di rivalsa dopo la sconfitta a domicilio subita venerdì contro la Feldi Eboli e che ha interrotto una striscia positiva che durava dallo scorso 25 novembre.

