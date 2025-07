Sei stagioni da protagonista. Non solo in campo, ma anche fuori. Il Comandante, alias Manuele Parroccini, è ai titoli di coda con la Rim Cerveteri, squadra che dalla Promozione ha portato in serie C. L'avventura della formazione cerite termina in concomitanza con quella di Parroccini, che si vuole dedicare all'attività politica di assessore allo sport di Cerveteri, carica che gli è stata affidata qualche mese fa dalla sindaca Elena Gubetti.

Un lungo e commosso ringraziamento di Parroccini giunto dai suoi profili social. «E' stato bello, anzi bellissimo - ha scritto l’ormai ex capitano della formazione etrusca - ma ho deciso di mettermi da parte. Ringrazio tutti, tifosi , sportivi e la famiglia Rinaldi. La mia avventura si chiude qui, sto capendo se continuare con un altra squadra. Ad oggi lancio un messaggio con il cuore, grazie a tutti».

