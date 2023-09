Si gioca molto il Ladispoli all’Angelo Sale, ma il match non è di quelli facili. Tutt’altro. La capolista Rieti proverà a proseguire il suo cammino fin qui trionfante, con tre vittorie in altrettante giornate sotto il segno di bomber Daniel Rossi (sei gol in 270 minuti).

L’Academy invece tenterà il colpaccio. Hanno preso fiducia gli uomini di Lillo Puccica dopo il buon pareggio ottenuto in Coppa Italia mercoledì in casa della Luiss Calcio. A Roma i rossoblù si sono comportati bene andando pure in vantaggio con il centrocampista De Angelis. Poi è arrivato il pareggio di Biraschi nella ripresa.

«La Luiss aveva molti giocatori esperti - ha commentato Puccica - ma specie nel primo tempo siamo stati bravi meritando il vantaggio. Poi sono cresciuti loro. Il risultato è giusto per quello che si è visto nei 90 minuti».

Il modulo resterà lo stesso. D’Angeli si riprenderà il posto da titolare con Temperini, Ranieri e Roberto Colace a comporre il trio difensivo. Corsie esterne affidate a capitan Buonanno a sinistra e Aracri sul versante opposto.

Si giocano due maglie in tre e sono De Angelis, autore del gol in Coppa con la Luiss, poi Paganetti e Alessandro Colace, quest’ultimo l’unico certo del posto. Avanti dovrebbe essere schierata la coppia Pelizzi e Pagliuca.

Fischio d’inizio come sempre alle 11. L’arbitro designato per l’incontro è Valerio Tomassini di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Leonardo Valenti di Roma 2 e Carlo Silvano di Civitavecchia.

