Un’opportunità prima della pausa. Il Ladispoli oggi recupererà contro il Viterbo dell’ex mister Massimo Castagnari. Si gioca alle 15 e i rossoblu, dopo la bruciante sconfitta col Pomezia dove sono stati piegati solo al 95’, proveranno a fare lo sgambetto ad una squadra che non ha più nulla da chiedere in questo campionato dal punto di vista della classifica anche se non ha gettato la spugna e vuole chiudere dignitosamente la stagione. L’Academy non può ormai raggiungere la salvezza diretta ma mira a piazzarsi nella migliore posizione possibile qualora dovesse disputare i playout. «Non possiamo fare tanti calcoli ormai – ha parlato Augusto Buonanno, il capitano – dobbiamo pensare partita per partita e cercare di fare il meglio possibile. Con 9 punti di distacco dalla quart’ultima non si faranno i playout. Noi siamo ancora lì aggrappati e venderemo cara la pelle. Domenica abbiamo disputato una partita importante, una prestazione di squadra sopra la media contro un avversario che non ha bisogno di presentazioni». Mister Puccica chiamato agli straordinari e a verificare le condizioni degli acciaccati. Da valutare Daniele Aracri che era già in dubbio col Pomezia ma ha retto benissimo i 90 minuti. Potrebbe esserci turnover. Alla ripresa dopo le festività di Pasqua il Ladispoli sarà impegnato il 7 aprile fuori casa con la Luiss e successivamente all’Angelo Sale contro l’Astrea. Due appuntamenti importanti.

