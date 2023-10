Dopo tre partite senza sconfitta si è interrotto il momento magico del Ladispoli. Il Valmontone ha riportato con i piedi a terra i rossoblu vincendo con merito 3-2 all’Angelo Sale. Academy che comunque avrà poco tempo per digerire la sconfitta perché tra poco più di 24 ore si giocherà la gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia contro Campus Eur. Andata all’Angelo Sale, ritorno mrcoledì 8 novembre a Roma. Succede praticamente di tutto nel primo tempo. Il vantaggio arriva dopo soli due minuti con capitan Buonanno che è il più lesto ad insaccare dopo un’azione insistita sulla destra di Aracri e un pasticcio difensivo degli uomini in maglia nera. L’Academy sulle ali dell’entusiasmo spinge alla ricerca del raddoppio. A dire il vero la gara sembra scivolare senza troppi affanni però il Valmontone sale di intensità e quando riparte fa male. Al 10’ Colasanti va vicino al bersaglio. Al 12’ erroraccio difensivo, la palla finisce a Proietti che innesca gli attaccanti, il pallone sbatte sul palo ma Gragnianiello è il più lesto a ribattere a rete. Al 25’ De Angelis viene ammonito e poi commette un altro fallo. Mister Puccica lo toglie per non restare in 10. Il centrocampista non la prende bene ed esce dal campo inviperito. Al 29’ Valmontone ancora avanti e meritatamente sul 2-1 con Colasanti che buca ancora D’Angeli da pochi passi. Al 36’ la formazione di Cangiano si costruisce il colpo del ko ma dopo una traversa rocambolesca Acosta da un metro non è preciso e la sfera danza sulla linea per poi sbattere sul palo. Tanti, troppi errori del Ladispoli in fase di costruzione. Subito doppio cambio nella ripresa per Puccica. Entrano Tiberi e Fiaschetti per Polucci e Roberto Colace. Al 15’ Valmontone vicino al tris con Proietti che coglie la traversa su punizione. I ritmi sono più lenti rispetti ai primi 45 minuti. Fiammata però al 28’ quando su una punizione veloce Laurenti fulmina D’Angeli per il 3-1. All’82’ ci prova Tiberi in acrobazia e subito dopo su corner Leonardi riapre il match di testa ma il punteggio non si schioda più dal 2-3.

«Il Valmontone è una grande squadra - commento Puccica - e questo bisogna ricordarlo: non ci ha fatto giocare tra le linee. Alcuni nostri giocatori non erano al meglio fisicamente però nello stesso tempo ho rammarico perché abbiamo concesso troppo spazio. Il terzo gol lo abbiamo regalato noi. Abbiamo pagato per nostri errori. Ora testa alla Coppa anche se la nostra rosa è corta». Non ci sarà Tiberi che ha rimediato due giornate di squalifica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA