Una 20esima giornata di Eccellenza abbastanza movimentata, quella andata in scena nel Girone A durante il recente fine settimana.

La W3 Maccarese batte 3-1 in rimonta l'Aurelia Antica Aurelio, con le reti del solito Follo, rete numero 14 e capocannoniere assoluto della squadra, di Ferrari ed Aracri; per gli ospiti gol iniziale siglato da Accrachi.

Gli uomini allenati da mister Colantoni, di fatto, grazie a questo successo interno ottengono la quarta vittoria consecutiva in campionato e si confermano primi in solitaria. Nonostante l'unico punto di distanza che li separa dal Valmontone secondo.

Discorso diverso per l'Aranova, che dopo il pareggio per 2-2 nel precedente turno contro la Boreale, cade in trasferta per mano del Colleferro Calcio con il risultato finale di 2-1.

Entrambe le compagini ad oggi ricoprono rispettivamente la settima e la sesta posizione.

Parlando della gara, la marcatura di Teti si rivela vana. I padroni di casa conquistano tre punti fondamentali, archiviandoli e ribaltando il tutto per merito delle reti realizzate da Carlucci e Luciani, in quello che è stato un vero e proprio scontro diretto.

Situazione simile, invece, in casa del Fiumicino. Almeno a livello di punteggio, perché per quanto riguarda la classifica, i rossoblu dopo la sconfitta esterna per 2-0 rimediata dall'Ottavia rimangono ultimi a quota 13. Dopo un primo tempo dove il portiere Fraschetti permette ai suoi compagni di rimanere sullo 0-0, la seconda frazione di gioco riparte alla volta di un altro calcio di rigore, in favore però del Fiumicino.

Ferentino, anch'esso, si fa ipnotizzare dal portiere rivale e non riesce quindi a sbloccare la sfida. Successivamente sono i padroni di casa che con Fondi e Bertino mettono in cassaforte il successo, realizzando entrambi i gol sugli sviluppi di calcio piazzato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA