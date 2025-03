Un derby con la W3 che vale tantissimo oggi per il Ladispoli che si gioca la possibilità di rimontare punti per i playout. È una salvezza che al momento sembra impossibile per gli uomini di Bosco reduci da sette sconfitte nelle ultime otto giornate. Per il Maccarese solo un punto nelle ultime due partite contro Pomezia e la capolista Valmontone e quindi ci sarà voglia di rivalsa da parte del gruppo allenato da Colantoni. Al Darra la posta in palio è alta per i rispettivi obiettivi di entrambe le formazioni. Due assenze sicure nel reparto offensivo e sono quelle di Selvadagi e Pelizzi. Nel reparto arretrato invece non riesce a recuperare Tancredi. Bosco potrebbe optare per la stessa formazione che non ha sfigurato domenica scorsa al Sale contro la Sorianese, e quindi Mercadante in porta, difesa a quattro con Ranieri e Barbarossa al centro, D’Amore e Polucci sulle corsie laterali ma si candida per una maglia anche Fanali. In mezzo al campo solita coppia Merciari-Capanna, con Di Biagio e Cupperi esterni. Cifarelli sarà l’unica punta con Ferreri libero di muoversi alle sue spalle nel tentativo di scardinare la difesa più forte del girone.

«Peccato per la sfida con la Sorianese - commenta l’attaccante Cifarelli - la partita dovevamo portarla a casa. Abbiamo giocato molto bene, specie nel primo tempo, poi nella ripresa non siamo entrati in campo con l’approccio giusto. Ci siamo rimessi in carreggiata dopo il 2-2 e abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Continueremo a lottare perché il campionato non è finito e ora affronteremo una squadra fortissima». Il fischio d’inizio sarà domani alle ore 11.

A dirigere il derby del litorale l’arbitro Luca Sebastiano Anastasio di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Benito Sottile e Antonio Lecce della stessa sezione.

