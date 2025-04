Un weekend non particolarmente positivo per le compagini calcistiche del territorio di Fiumicino, militanti nel girone A di Eccellenza. In quel che è stato il 32esimo turno, a -2 gare dal termine, si sono incominciati a diramare molteplici verdetti ufficiali di stagione. La W3 Maccarese viene stoppata dal Colleferro sul risultato finale di 1-1 e al secondo posto, si vede guadagnare punti dal Civitavecchia terzo, ora a -3. I bianconeri, non vanno oltre il pareggio, all'interno di una sfida subito in salita per via del momentaneo vantaggio dei padroni di casa siglato all'1' da Vestenicky. Ospiti che a loro volta cercano di riportare in parità l'incontro nel primo tempo ma in maniera vana. La rete degli uomini di mister Colantoni non si fa però attendere più di tanto e ad inizio ripresa Di Giovanni la mette dentro. Il passivo non si schioda e la W3 dovrà tornare in careggiata, per poter difendere una posizione che al momento significherebbe play-off, a partire già dal prossimo incontro quando Follo e compagni saranno protagonisti nel derby con l'Aranova.

Era nell'aria, invece, la retrocessione in Promozione del Fiumicino. Un solo anno nella categoria superiore non è bastato ai rossoblu per fare uno step successivo e la recente sconfitta interna per 0-2 con il Valmontone, ha ufficializzato ciò. La partita, andata in scena presso il Pietro Desideri, ha visto scendere solo una squadra in campo. Alla società in trasferta, basta un centro di Rossi al 5' e uno sfortunato autogol di Pennacchi al 92' per mettere in cassaforte la vittoria del campionato e la partecipazione alla Serie D 2025-2026. Aeroportuali che nonostante una matematica che li condanna, sono chiamati ad onorare i restanti appuntamenti, con Pomezia e Academy Ladispoli.

