A cento anni dalla bonifica delle terre che, dall’attuale aeroporto di Fiumicino, si estendono fino al mar Tirreno, nasce un simbolo che unisce passato e presente: la maglia celebrativa della W3 Maccarese. Un’iniziativa che rende omaggio non solo a una comunità, ma anche a un secolo di passione, storia e trasformazioni. Nel cuore del paese di San Giorgio, oggi pulsante centro del progetto calcistico della W3, il calcio continua ad essere una forza viva, identitaria. Dai primi campi improvvisati agli attuali spalti dello Stadium sempre gremiti, il tifo locale ha rappresentato un pilastro incrollabile del club. Per celebrare questo importante traguardo, la compagine maccaresana ha lanciato una maglia da gioco particolare, che raccoglie in sé i colori della tradizione e quelli del presente, in un design che vuole raccontare la continuità tra memoria e futuro. Un capo simbolico, pensato non solo per gli atleti ma anche per tutti coloro che vivono con orgoglio l’identità di Maccarese. I tifosi, dunque, possono acquistare la nuova maglia celebrativa direttamente online. Un'occasione unica per portare con sé un pezzo di storia e per continuare a sostenere la squadra anche fuori dal campo.

