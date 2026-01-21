PHOTO
Foto 100 ASA-Santa Marinella
Risultato favorevole per il Civitavecchia Calcio nel recupero del campionato di Eccellenza. Allo stadio Rocchi la Viterbese ha sconfitto per 2-0 la Rieti, prevalendo negli ultimi minuti dell’incontro disputato a metà.
Quindi una buona sensazione per la formazione di Roberto Macaluso, che si conferma in seconda posizione con un punto di vantaggio proprio nei confronti dei reatini. Ancora lontani, invece, gli uomini di Gardini, che sono distanti 10 lunghezze dal Civitavecchia, che tornerà in campo domenica prossima al Tamagnini contro la Romulea.
