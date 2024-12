Non finisce più di stupire e di collezionare podi Ludovica Delfino. La già pluricampionessa italiana, europea e mondiale, porta in alto ancora una volta i colori viterbesi nel pattinaggio artistico a rotelle. Infatti, l’atleta della Star Roller Club, ai recenti campionati italiani gruppi show & precision svoltesi a Conegliano Veneto ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella gara dei piccoli gruppi. “C’è ancora tempo per un’ultima gara” il nome del brano che Ludovica Delfino e il Roma Roller Team allenati da Federica Marin hanno portato in pista. Quando tutto sta per finire affiorano i ricordi. È la storia di ogni pattinatore dagli inizi fino al momento di “appendere i pattini al chiodo” ed intraprendere una nuova vita. Il programma che il gruppo presenta è dinamico e coinvolgente e conquista pubblico e giudici, ma non basta per confermarsi ancora una volta campioni italiani. L’andamento della gara ha rispettato l’incertezza delle previsioni, con tre diversi team a meritare il podio e il titolo. A spuntarla è stato Dejavu dell’Asd Rollerclub (Padova), con “E venne il giorno” che ha totalizzato 42.14 ed il Roma Roller Team, composto oltre che dall’atleta della Asd Star Roller Club dagli atleti dell’Asd Pattinaggio Artistico Romano e Asd Frascati Skating si piazza al secondo posto con il punteggio di 39.51. Un risultato che consente al gruppo di qualificarsi per i prossimi campionati europei che si terranno a Reggio Emilia il 10 maggio e ai campionati del mondo che si svolgeranno invece a settembre a Rimini. In entrambe le manifestazioni la nostra Ludovica ed il gruppo Roma Roller Team tenteranno di confermarsi sul podio sfruttando anche il calore dei propri sostenitori che li seguiranno da Viterbo e Roma e che non faranno mancare di certo il loro tifo. L’atleta della Star Roller Club Viterbo pertanto si conferma atleta di livello nazionale e internazionale continuando e rendere orgogliosi di lei tutti i viterbesi e tutti coloro che amano il pattinaggio artistico a rotelle che tante soddisfazioni ha dato negli anni alla nostra città. Prossimi appuntamenti per il gruppo agonismo “Solo Dance” saranno i campionati regionali ai quali Giulia Bernabucci e Nicole Torromacco nelle categorie Internazionali e Maristella Appolloni, Giulia Duri, Flavia Duri, Federica Oddi e Sveva Vottorria parteciperanno tentando di ottenere il pass per i campionati Italiani In questi nuovi impegni le atlete saranno seguite come sempre dalle allenatrici Elena e Martina Tosini, Ludovica Delfino ed Erica Bernabucci e Giorgia Baraldi. Ancora tantissimi complimenti a Ludovica e un grosso in bocca al lupo a lei e alle sue compagne di squadra per i prossimi impegni agonistici.

