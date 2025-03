Con una prova di grande maturità e concretezza la Viterbese ha espugnato per 3-0 il campo della Boreale con le reti di Fischetti e Capuano nel primo tempo e di Calvigioni al tramonto del match conquistando la tredicesima vittoria stagionale, la sesta in trasferta. Ottima la prestazione dei gialloblù che hanno interpretato bene il confronto come ha sottolineato al termine del match il tecnico Gardini: «Sono soddisfatto della prova fornita dai ragazzi. Venivamo dalle precedenti due sconfitte subite in trasferta contro Sorianese ed Ottavia e c’era tanta voglia di esprimerci su altri livelli, in particolare rispetto a quel brutto primo tempo giocato contro l’Ottavia. Tutti hanno interpretato la gara al meglio , nella ripresa abbiamo concesso un paio di opportunità ai nostri avversari ma l’atteggiamento è stato sempre quello che dovevamo avere. Non guardiamo alla classifica ma sappiamo che da qui alla fine ci attendono tutte finali e spetterà a noi farci trovare preparati».

Questa la formazione dei gialloblu schierata contro la Boreale: Santilli; Ottaviani (19°st Giordano), Crocchianti (24°st Ferretti), Filosa, Nesta; Fatati, Maggese (30°st Pesce); Fischetti, Iurato, Capuano (39°st Scozzari); Cardillo (39°st Calvigioni). A disposizione: Vento, Gutierrez, Mielle e Morasca.

È partito con la maglia da titolare Cardillo che ha disputato un grande match risultando tra il migliore della Viterbese che adesso guarda avanti e pensa al prossimo importante match casalingo di domenica contro un Colleferro uscito ridimensionato nella sua corsa al podio dopo la sconfitta casalinga subita contro il Certosa. Secondo posto che alla luce dei risultati di ieri (sconfitta del Civitavecchia) è lontano soltanto cinque punti.

