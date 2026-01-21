Vittoria allo scadere per la Viterbese nella prosecuzione della gara del Rocchi contro il Rieti che era stato sospeso alla fine del primo tempo lo scorso 4 gennaio. I gialloblù si sono imposti per 2.0 con le reti di Cuffa al 42’ del primo tempo e di Manoni su calcio di rigore al 49esimo. Il tutto dopo un match combattuto ma senza grosse emozioni a parte una buona opportunità per parte. Poi nel finale la svolta con la rete di Cuffa arrivata con una deviazione sotto porta dopo un bel tiro cross di Hernandez e il raddoppio su calcio di rigore siglato con la solita freddezza da Manoni. Queste le formazioni sece in campo:

Viterbese: Bertollini; Cuffa, Crocchianti, Cicioni, Venditti; Manoni, Solano, Iurato; Petruccelli ,Hernandez (44’ st Filosa), Vivacqua. A disp: Uras, Sabatini, Filosa, De Angelis, Fatati, Giardi, De Souza, Manca, Accrachi. All: Gardini

FC Rieti: Attinelli; Nesta, Petti, Gomez, Scopigno, Tinti, Onesti, Vincenzi (44’ st Marchegiani), Fernandez, Tirelli (44’ st Danieli), Tordella. A disp: Giudice, Masuzzo, Tiraferri, Righi, Proia, Gambacurta, Lucian. All: Scaricamazza

Arbitro: Lorenzo Carucci di Roma2 (Assistenti Alessandro Palmigiano e Roberto Curcio di Ostia Lido)

Reti: ST 42’ Cuffa, 49’ Manoni (rig.)