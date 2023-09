Vincere per consolidarsi anche in trasferta. Questo l’obiettivo del Civitavecchia Calcio nella terza giornata del girone A di Eccellenza, che lo vedrà, domani alle ore 11, fare visita alla Romulea. Dopo l’esordio leggermente amaro con il pari sul campo del Villalba e la tranquilla vittoria casalinga contro la Citizen Academy, i nerazzurri hanno bisogno anche del primo acuto lontano da casa. Si giocherà a Roma e lo si farà al centro della Capitale, in una zona molto bella, da cui si possono vedere alcuni panorami spettacolari e artistici. Ma al Civitavecchia, ovviamente, interessa di più dare spettacolo nei 90 minuti e per questo incontro mister Stefano Manelli ha recuperato completamente tutti i giocatori che hanno avuto qualche acciacco, eccezion fatta per Edoardo Luciani, che ha ancora qualche problema e che dovrà stare nuovamente lontano dal rettangolo verde, lasciando spazio, molto probabilmente, a Tiziano Costantini, che con il suo sinistro ha garantito il doppio vantaggio domenica scorsa sulla Citizen Academy. La Romulea è una squadra, da quello che sostengono gli addetti ai lavori, che dovrebbe puntare alla conquista della salvezza, essendo tornata dopo tantissimi anni a calcare i campi più importanti del movimento regionale, dove è stata accompagnata da Emiliano Cafarelli, ora passato al Santa Marinella. I capitolini punteranno a costruire la loro permanenza in categoria, soprattutto attraverso i risultati e le prestazioni che offriranno in casa. E la Romulea, finora, non ha ancora incassato gol, avendo pareggiato in casa all’esordio per 0-0 contro il Campus Eur, e successivamente infilando direttamente tre punti in tasca con l’1-0 in casa del Valmontone, rovinando la festa per il ritorno di questa formazione nel suo stadio. Tra l’altro questo è il weekend di Romulea-Civitavecchia, perché questo incontro è capitato anche nella prima giornata del campionato Under 19 Elite nel match andato in scena ieri pomeriggio alle ore 17 a via Farsalo. E, tornando all’Eccellenza, per questa gara ci sarà il debutto in distinta di Gianmarco Carta, che ha saltato i primi due impegni per una squalifica relativa alla scorsa stagione. «Affrontiamo una squadra che vorrà fare bene - dichiara il difensore centrale di piede mancino Carta - noi siamo pronti e ci siamo allenati bene in settimana. Vogliamo continuare sulla strada tracciata nelle ultime partite, perché anche la prima sfida contro il Villalba l’abbiamo affrontata molto bene. Ce la metteremo tutta per provare a fare risultato, siamo consapevoli dei nostri mezzi, ma comunque con il rispetto che merita la squadra avversaria, perché è partita bene e perché abbiamo visto che sono una buona formazione anche loro». Ciò che appare scontato, è che non sarà una gara sulla stessa falsariga di quella di domenica scorsa, con il 2-0 che non fa apprendere al meglio la differenza di valori tra il Civitavecchia e una Citizen Academy non al meglio, così come affermano dai ciampinesi nelle dichiarazioni post partita. «Domenica scorsa abbiamo disputato una buona partita - riprende Gianmarco Carta - sicuramente siamo partiti molto bene, aggressivi, concentrati. Non credo che sia stato un fattore di modulo, è stata proprio approcciata bene da ogni singolo giocatore. Io l’ho vista da fuori ed ho convenuto che è stata proprio una bella partita. Man mano che continuiamo a lavorare col mister, stiamo trovando gli automatismi giusti. Dobbiamo continuare a lavorare, perché c’è tanto da lavorare per giungere al massimo delle nostre potenzialità, però siamo sulla strada giusta». Carta non ha ancora debuttato con la maglia nerazzurra, ma ha già assunto un ruolo di primo piano nello spogliatoio. Lo abbiamo, sia nel corso degli allenamenti, che delle amichevoli e delle prime sfide ufficiali, essere pienamente dentro al discorso spogliatoio, tanto che domenica scorsa, dopo il gol di Costantini, i suoi compagni sono andati subito ad esultare con lui sotto il settore dei tifosi. «Per me con la Romulea sarà il debutto in Eccellenza - conclude Gianmarco Carta - sono carico al punto giusto. Mi sono allenato per tutta questa estate e in queste partite per farmi trovare al meglio. Se verrò chiamato in causa, farò la mia prestazione. Metterò tutto quello che ho a disposizione per la squadra, perché poi l’importante è il risultato finale del team e dei tre punti da conquistare. Mi sono guadagnato la fiducia del gruppo, perché, come tutti, mettiamo tutto in allenamento. Ci stiamo trovando molto bene, perché siamo un gruppo unito. Cerco di essere un esempio in campo». Carta ha giustamente utilizzato il condizionale su un suo impiego in campo. Questo perché, nelle prime due partite mister Manelli ha utilizzato, come trio difensivo, Fatarella, Paolo Cerroni e, in parte adattato, Funari. Per la Romulea ci saranno gli inserimenti di Serpieri e Carta? Oppure squadra che vince non si cambia. E per la porta ci sarà ancora il giovanissimo Midio, l’unico 2007 ad aver veramente spazio, in questo momento, in tutta l’Eccellenza laziale. A centrocampo, a fare da collante con Sevieri, verrà confermato Gagliardi, oppure si punterà sulla fisicità e sulla ruvidità di Ngom. E davanti potrebbe essere una sorpresa Menghi in formazione? Sicuramente a Manelli farà piacere dover dissipare i suoi dubbi riguardo l’abbondanza di giocatori in grado di indossare una maglia da titolare. Non va dimenticato che mercoledì ci sarà anche il primo impegno infrasettimanale della stagione, per l’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, con il Civitavecchia che ospiterà al Vittorio Tamagnini l’Aranova. E siccome questo torneo in città ha sempre un fascino particolare, che non si può trascurare, chissà che Manelli non possa fare delle scelte particolari con la Romulea, proprio pensando anche all’impegno previsto per mercoledì alle 15. E quella che sta concludendosi, come dichiarato da Carta, è stata una settimana vissuta, tutto sommato, tranquillamente, da parte del Civitavecchia. Il presidente Patrizio Presutti e la sua Marta hanno dato alla luce la piccola Emma ed alcuni tifosi del gruppo della Torcida hanno voluto celebrare la lieta notizia con uno striscione di saluto alla bambina al Tamagnini. E sono stati giorni nel quale, stando alle indiscrezioni che circolano, il club avrebbe anche lavorato per la creazione di un pullman targato Civitavecchia Calcio per accompagnare la squadra in trasferta, come vediamo spesso fare a diverse formazioni dell’Eccellenza, in particolar modo per l’Unipomezia. La novità in casa nerazzurra non sarà presente per stamani, ma dovrebbe debuttare per le prossime trasferte. Tornando alla sfida romana sul campo della Romulea, l’Aia ha designato come arbitro Davide Antonucci di Frosinone. Dalla Ciociaria proverranno anche i due assistenti, che saranno Pierpaolo Perruzza e Fatjon Gega. Quindi, a differenza di quanto sta avvenendo per la Serie A, in Eccellenza, almeno fino a questo momento, non stiamo vedendo designazioni che prevedano arbitri che giungono della stessa città di una delle due formazioni presenti in campo, come accaduto anche per Inter-Milan con Simone Sozza, tra l’altro presente in città lo scorso giugno per ritirare il premio a “Un fischio tra le onde”.

