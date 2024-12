Il Civitavecchia Calcio si impone anche nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza e conquista l’accesso ai quarti. Al Vittorio Tamagnini davvero problemi zero per la squadra di Massimo Castagnari, che prevale per 2-0 nei confronti del Viterbo, bissando il successo dell’andata, che era stato ottenuto per 5-2.

Come prevedibile, tanti cambi di formazione per mister Massimo Castagnari, che decide di fare qualche esperimento, anche con la mente rivolta al prossimo impegno di domenica.

I nerazzurri ripartono da dove avevano lasciato e trovano immediatamente il gol: l’inserimento perfetto di Rossetti viene premiato dal passaggio a giro di Giranelli, il classe 2000 entra in area e con un forte destro trafigge l’estremo difensore ospite: 1-0 Civitavecchia.

Civitavecchia che va vicino al raddoppio sempre grazie al duo Giranelli-Rossetti, stavolta è il primo a sfiorare il gol di testa su cross del secondo ma la sfera esce di poco; prova a rispondere la Favl Cimini Viterbo che colpisce il palo in ripartenza con Ancillai e sulla respinta è brava ad allontanare e ad evitare maggiori pericoli.

La partita ha toni davvero bassi e gli unici motivi di interesse che ci potevano essere sono stati completamente annichiliti dal gol in apertura di Rossett.

Secondo tempo che procede senza grossi rischi per i ragazzi di mister Castagnari ad eccezion fatta di un tiro del subentrato Iurato in cui Calisse nega la gioia personale con una grande parata. Unica pecca della giornata davvero positiva per il Civitavecchia è l’infortunio di Bianchi, per il quale si dovrà capire se ci saranno conseguenze per la sua caviglia e, dando uno sguardo al prossimo futuro, all’impegno di domenica prossima, quando la capolista andrà a giocare sul campo dell’Aurelia. Sul finale di gara il Civitavecchia raddoppia e chiude anche la contesa di ritorno: Canestrelli batte il calcio d’angolo e Cataldi di testa segna il suo primo gol stagionale; 2-0 per i nerazzurri ed il risultato totale è 7-2 per il Civitavecchia, che elimina la Favl Cimini Viterbo e vola ai quarti di finale di Coppa Italia, in attesa di capire chi potrà essere l’avversario da affrontare nelle prossime settimane.

Ora il club nerazzurro si gode questi successi, con la speranza che l’infortunio di Bianchi sia poca cosa. Ma non è stata l’unica notizia giunta al termine della partita.

Infatti c’è un nuovo giocatore all’interno della squadra di Massimo Castagnari, un ritorno che farà felici i sostenitori nerazzurri.

Torna il centrocampista Lorenzo Gagliardi, che per alcune stagioni ha giocato al Civitavecchia e proprio sotto la guida di Castagnari ha vinto la Coppa Italia regionale. Gagliardi sta rescindendo in queste ore l’accordo con il Parioli, nel girone B di Eccellenza, e poi potrà entrare ufficialmente a far parte del Civitavecchia, con la speranza di vederlo a disposizione già domenica, visto che i regolamenti prevedono e permettono questo tipo di situazioni, come era già accaduto la scorsa stagione con i vari Petruccetti e Territo.

Il centrocampista Lorenzo Gagliardi

