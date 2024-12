Termina con una sconfitta senza conseguenze il campionato di Eccellenza per il Civitavecchia, che perde per 2-1 a Roma contro l’Astrea, che doveva vincere per assicurarsi la salvezza, o meglio i playout. Per l’ultima partita di campionato mister Raffaele Scudieri decide di far partire titolare Luigi Ruggiero, in una delle sue poche comparsate nel corso del campionato. C’è Midio tra i pali dopo la defezione di Romagnoli, per il resto la formazione è quella solita, con Contini che va in panchina per fare spazio a Funari, mentre in attacco Samuele Cerroni va in panchina e viene confermato al centro Menghi. Come detto, Ruggiero parte per la prima volta in stagione da titolare e fa subito uno squillo al 17°, andando a segno dopo un’azione collaudata e l’assist calibrato di Luciani che lo serve nel migliore dei modi. La reazione dei ministeriali, che devono vincere per ottenere la salvezza posizionandosi meglio in vista dei playout, si fa viva al 25°, quando Castro di testa colpisce il palo. Alla mezz’ora giunge il pareggio, con lo stesso Castro che si fa respingere la conclusione dai 10 metri e poi arriva Mariani, che infila di giustezza dove Midio non può arrivare. Il gol carica la formazione di casa. Passano tre minuti e su punizione, l’esperto Castro aggancia al volo e trova un angolo fantastico, per il vantaggio dell’Astrea. Nella ripresa i ritmi calano, le motivazioni fanno la differenza, con la squadra di mister Scudieri che non riesce a pervenire al pareggio e le occasioni da andare a segnalare non sono proprio della fattura massima. Il campionato del Civitavecchia si conclude al quinto posto in classifica con 57 punti. D’ora in poi società e squadra si potranno concentrare unicamente sul lavoro da fare e sulle scelte da prendere in vista della prossima stagione. In pole per la guida tecnica ci sarebbe Massimo Castagnari, che ha appena lasciato la panchina della Fc Viterbo Cimini. Si tratterebbe di un ritorno perché Castagnari, prima di Viterbo e della parentesi con l’Academy Ladispoli, ha vinto la Coppa Italia regionale proprio allenando il Civitavecchia. Castagnari non ha affatto confermato un suo ritorno in nerazzurro, cosa che, se dovesse diventare realtà, sarebbe il terzo approdo. Poi c’è anche il nodo stadio riguardo al futuro del Fattori. Molto dipenderà da tutto questo in merito alla composizione della futura rosa. Su Castagnari patron Patrizio Presutti in settimana si è espresso parlando di lui come «papabile» per diventare il nuovo allenatore che poi in realtà sarebbe il terzo ritorno. E poi – altro puntino sulla i - il Civitavecchia ripartirà dal settore giovanile, investendo molto nel vivaio per la nuova annata 2024-2025. Il Civitavecchia ha raggiunto importanti nel settore giovanile negli ultimi tempi, tra cui la storica qualificazione ai playoff Regionali Elite della squadra Juniores, mentre, ad aprile, gli Allievi 2007 sono riusciti a vincere il playout, ma non senza fatica, perché per avere ragione della Petriana sono stati necessari i calci di rigore.

