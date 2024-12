Il Civitavecchia Calcio resta fuori dalla Coppa Italia, forse per ora.

Il giudice sportivo della Lnd Lazio ha giudicato inammissibile il ricorso della società del presidente Patrizio Presutti dopo la partita di Coppa Italia contro la W3 Maccarese, dalla quale i nerazzurri sono stati estromessi dalla competizione.

La Lnd ha spiegato che il ricorso del Civitavecchia è stato presentato dopo i termini previsti. La società nerazzurra aveva presentato ricorso, in quanto riteneva che l'espulsione del capitano bianconero Starace fosse avvenuta prima della sua sostituzione e che quindi avrebbe dovuto lasciare gli avversari in 10 uomini, cosa non avvenuta.

Ora ci sarà da capire cosa farà la dirigenza del Civitavecchia, che si riunirà in queste ore per prendere una decisione.

Comunque sia, è probabile che si vada avanti con un altro ricorso, questa volta alla procura federale, puntando sulla prova televisiva delle immagini di My Soccer Player.

Intanto abbiamo provato a informarci dettagliatamente sulla questione regolamentare, cercando di attingere a fonti più ufficiali possibili.

Quindi non siamo noi a parlare, ma chi deve conoscere a fondo questo tipo di questioni.

E purtroppo non arrivano buone notizie per il Civitavecchia.

Infatti, a livello regolamentare, Starace è uscito dal campo, ha dato anche il “cinque” al compagno subentrante, la sostituzione è stata appena segnalata dalla lavagnetta.

Il cambio è stato indicato sul cosiddetto “terzo foglio”, ovvero quello che l’arbitro consegna a fine partita ai dirigenti delle due società, nel quale sono riportati i dati sui provvedimenti, come sostituzioni, ammonizioni ed espulsioni. Poco conta, dal punto di vista arbitrale, che un secondo dopo essere uscito dal rettangolo del gioco Starace abbia iniziato a battibeccare con la panchina del Civitavecchia e che questa situazione abbia portato alla sua espulsione. I nerazzurri puntano forte sulle immagini video, che documenterebbero, secondo loro, che hanno ragione.

Probabilmente la difesa del Civitavecchia punta sul fatto che il gioco non era ancora ripreso, proprio a causa del parapiglia che ha coinvolto le due panchine, e che quindi non era ancora ufficiale la sostituzione di Starace.

