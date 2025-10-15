Il Civitavecchia liquida nuovamente l’Ottavia, questa volta per 3-0, vincendo nettamente anche nella gara di ritorno e vola ai quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Dopo il netto 6-0 dell’andata al Vittorio Tamagnini, i nerazzurri di Massimo Castagnari confermano la loro superiorità sul campo romano, chiudendo il discorso qualificazione con un complessivo 9-0 e preparandosi al meglio per la delicata sfida di domenica prossima a Maccarese contro la W3.

Funari e compagni, forti del largo vantaggio, hanno gestito la sfida con maturità, controllando il gioco e colpendo nei momenti chiave. In evidenza il centrocampista Jacopo Turchet, che debuttò in nerazzurro proprio nella gara d’andata. Questa volta per l’ex Angri una doppietta, ratificata nel giro di sette minuti, con il gol del vantaggio al 23’ del primo tempo e il raddoppio alla mezz’ora. A concludere la giornata ispirata il tris firmato dall’attaccante under Pelle a pochi minuti dal riposo.

Per i civitavecchiesi si tratta di un successo importante che dà continuità al buon momento e restituisce fiducia dopo il periodo difficile delle ultime settimane. Con questa vittoria, i nerazzurri centrano l’accesso ai quarti di finale e confermano di voler essere protagonisti anche nella Coppa, aspetto tradizionale per l’ambiente locale.

