Comincerà dal Vittorio Tamagnini la partecipazione del Civitavecchia Calcio nella Coppa Italia di Eccellenza.

Avversario dei nerazzurri sarà l’Aranova, che ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate di campionato, gli stessi di Serpieri e compagni.

Lo ha deciso la Lnd Lazio, che ha anche annunciato, dopo il sorteggio, che la gara d'andata si disputerà mercoledì prossimo al Tamagnini, mentre il ritorno verrà disputato il 10 ottobre alle Muracciole.

Un avversario non semplicissimo per l'undici di Stefano Manelli, che avrà di fronte anche gli ex Emanuele Palermo e Alija Hrustic, con quest'ultimo che ha deciso, con un suo gol, la partita di domenica scorsa contro l'Astrea.

