Tutto è diventato realtà. Stefano Manelli è il nuovo allenatore del Civitavecchia. A dare l’annuncio, dato praticamente per certo già da qualche giorno, è stato direttamente il club nel giorno del compleanno del presidente Patrizio Presutti.

Il tecnico ex W3 Maccarese sarà il successore di Paolo Caputo sulla panchina nerazzurra, dopo aver superato la concorrenza di Raffaele Scudieri e di Alessandro Boccolini.

Di età giovanissima e grandi prospettive, ovvero 31 anni, ma per questo non di poca conoscenza della categoria visto il suo cammino calcistico e la sapienza tecnica ammirata, mister Manelli ha militato nelle ultime nove stagioni con la W3.

Dapprima come giocatore per poi sedersi in panchina, dalla Terza Categoria fino all’exploit nella scorsa stagione del massimo campionato regionale, quando al secondo anno di Eccellenza è arrivato a sfiorare la Serie D; sogno svanito solo dopo il playoff perso all’Armando Picchi contro il Livorno.

«A mister Manelli va il più caloroso dei benvenuti e l’augurio di fregiarsi, con i colori nerazzurri, di altri prestigiosi traguardi», si legge nella nota della società.

Per le prime parole del nome nuovo in casa Civitavecchia bisognerà attendere le ore 15 di lunedì, quando ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo organigramma alla sala Ivano Poggi della Compagnia Portuale, diventata ormai un’abitudine per la dirigenza, dopo quella dello scorso anno, sempre di giugno, in cui ci fu la sorpresa dell’annuncio dell’accordo con bomber Manuel Vittorini.

Ma il primo nuovo ingresso estivo per il Civitavecchia Calcio non è stato Manelli.

Infatti, solo poche ore prima, la società del presidente Patrizio Presutti ha annunciato l'ingresso in società di Valerio Fischer, di cui era molto parlato nei giorni scorsi.

Fischer, nell’ultima stagione, era stato alla Polisportiva Favl Cimini, e annovera tra le precedenti esperienze, collaborazioni con Fidene, Sff Atletico, Boreale e Ladispoli, e sarà nell’organigramma societario il nuovo direttore generale.

«A Fischer va il più caloroso dei benvenuti e l’augurio sincero che, col nerazzurro nel cuore, possa fregiarsi di altri prestigiosi traguardi», affermano dal Civitavecchia Calcio in una breve nota di presentazione, arrivata nel giorno del compleanno del presidente Patrizio Presutti, che, anziché ricevere il regalo, ha deciso lui di farlo ai tifosi nerazzurri.

Dopo l’ufficializzazione della partenza della nuova era, non resta che rimboccarsi le maniche ed iniziare l’avventura, in una stagione che sarà sicuramente più difficoltosa rispetto alla precedente.

Infatti, l’Eccellenza sarà un torneo ancora più pesante da gestire, visto che dalla serie D sono scese Montespaccato, Roma City, Pomezia ed Aprilia, mentre sembrano basse, ad oggi, le possibilità di vittoria dei playoff di Eccellenza per Boreale e Certosa.

E intanto dalla Promozione è salita una squadra di livello importante come l’Aranova.

Per il Comitato Regionale della Lnd sarà più difficile che mai non creare polemiche per i gironi A e B della prossima stagione, che sarà davvero infuocata con tante pretendenti ai due posti sicuri per la serie D.

©RIPRODUZIONE RISERVATA