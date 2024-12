Via ufficiale alla stagione 2024-25 per il Civitavecchia Calcio, con il primo allenamento al Vittorio Tamagnini nel pomeriggio di lunedì. Questa settimana le sessioni per la squadra di Massimo Castagnari si svolgeranno a Campo dell’Oro, mentre la prossima settimana tutti via, in direzione Tagliacozzo, per una settimana di ritiro in un ambiente conviviale per svolgere la preparazione che condurrà i nerazzurri al via del campionato di Eccellenza, programmato per l’8 settembre. Quasi tutti presenti al campo per le prime sgambate. Non c’era l’attaccante brasiliano Wilson Cruz, che entrerà nei quadri del gruppo a partire da lunedì prossimo. Prima dei lavori è stato il momento delle parole di apertura, affidate al co-presidente Massimiliano Mecozzi e al direttore sportivo Marco Angelocore, che si sono soffermati sulla disciplina per consentire ad un gruppo di non avere intoppi sul proprio percorso. Intanto, proprio nelle ore antecedenti il raduno a Campo dell’Oro, la società dei presidenti Patrizio Presutti e Massimiliano Mecozzi ha annunciato un altro ingresso nel gruppo nerazzurro, che si va ad aggiungere a quello, di qualche giorno fa, di Valerio Ardel e che dovrebbe chiudere, almeno al momento, il mercato per la sessione estiva. Più che un nuovo arrivo si tratta di un ritorno. È quello di Michele Castaldo, classe 2002, che torna a far parte del Civitavecchia, visto che, prima delle esperienze al Tolfa e all’Atletico Santa Marinella. fu il capitano della selezione U19 nerazzurra che sfiorò la vittoria del titolo regionale. Michele Castaldo è un centrocampista di grande duttilità sul campo sia in fase difensiva che in quella offensiva, svariando su tutte le varie zone del campo; le sue abilità fisiche e tecniche potranno rivelarsi di grande importanza per ottenere grandi risultati per questa stagione.

«Abbiamo parlato - spiega Marco Angelocore, rifendendosi ai discorsi iniziali prima dell’allenamento - più che altro di atteggiamenti, di propositi, di obiettivi e siamo partiti da questo aspetto. Siamo convinti di poter disputare una buona stagione, c'è un buon gruppo, la società è molto vicina. Dobbiamo ringraziare i presidenti Mecozzi e Presutti per gli sforzi fatti per allestire questa squadra. È stata fatta una squadra di buoni propositi, senza voli pindarici. Abbiamo costruito una squadra tranquilla, per disputare un bel campionato. Giudico positivamente il calciomercato, sono contento di come è andata e spero che tutto sia filato nel modo giusto. Abbiamo costruito una squadra adeguata alle nostre esigenze, ci sono un bel mix di giocatori più esperti e ragazzi giovani. Stiamo lavorando per garantire un futuro anche ai giovani che vengono da sotto e che fanno già parte del Civitavecchia. Poi starà al campo a decidere se avremmo fatto bene o no».

Presente al Tamagnini anche il super tifoso Roberto Giacomini, che non poteva stare lontano dalla squadra che gli fa battere il cuore ogni giorno, anche quando i campionati lungi dal poter iniziare. Nei prossimi giorni si dovrebbe conoscere il calendario definitivo delle amichevoli che accompagneranno il Civitavecchia al via ufficiale della stagione, che, come detto, partirà con il campionato l’8 settembre e poi vedrà anche la partenza della Coppa Italia. Come tradizione, solo nella seconda metà di agosto usciranno gironi e calendari del nuovo percorso, nella classica Festa dei Calendari organizzata ogni anno dalla Lnd Lazio, che quest’anno cadrà a pochissime settimane dalle elezioni per il nuovo presidente dell’organo federale.

