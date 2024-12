Il primo mese del campionato di Eccellenza si chiude con una trasferta per il Civitavecchia Calcio. Alle 11 i nerazzurri saranno di scena sul campo del Colleferro, una delle squadre che ha cominciato il campionato nella maniera peggiore. E proprio per questo motivo non ci si attende una gara semplice per la squadra di Massimo Castagnari, che, invece, vive nell’euforia dopo aver messo in cascina il primo posto, grazie al successo al fotofinish contro la Boreale. Di fronte ai nerazzurri una squadra che deve ancora trovare la propria squadra, che fino ad ora ha raccolto solo un punto e che, anche questa stagione, ha delle ambizioni di grosso spessore che non sta rispettando. E infatti, la scorsa settimana, c’è stato anche il cambio in panchina. Niente incrocio con l’ex, perché Gianluigi Staffa ha lasciato la guida tecnica e al suo posto si è insediato Cristiano Gagliarducci, che ha recentemente affrontato da avversario il Civitavecchia, quando dirigeva il Pomezia. E i primi sussulti si sono notati, perché i rossoneri hanno trovato il primo punto della loro stagione, pareggiando su un campo difficile come quello dell’Aranova per 0-0. Ci si avvicina anche ad un nuovo tour de force, in quanto la prossima settimana verrà deciso tutto per la Coppa Italia, con il Civitavecchia che avrà il match di ritorno del primo turno sul campo dell’Aurelio. Per quanto riguarda la formazione, si registra ancora l’assenza dell’attaccante Cruz, che ancora deve attendere, prima del suo rientro tra i ranghi. Ancora ai box anche Cristian Vittorini, che non è ancora riuscito a debuttare con la maglia nerazzurra. «C’è grande entusiasmo nel nostro ambiente - afferma il centrocampista Andrea Laurenti - è vero che sono trascorse solo tre partite ed abbiamo incassato sette punti, ma si vedono i buoni propositi per questa stagione. Questo clima piacevole che gravita attorno a noi ci aiuta a preparare meglio le partite. Sappiamo che è un campionato difficile, ora è iniziata anche la Coppa Italia, obiettivo a cui teniamo. Dobbiamo andare a Colleferro senza guardare la classifica, sappiamo che hanno una grande squadra e che sarà un impegno difficile. La stagione era cominciata, nel corso del precampionato, con alti e bassi, non ci siamo focalizzati sui risultati, abbiamo utilizzato al meglio le amichevoli per capire le cose che non funzionavano. Sembra che siamo riusciti a risolverle, ma c’è ancora molto da lavorare». Andrea Laurenti è uno dei cursori di centrocampo, a cui si chiede di fare da filtro tra la manovra che viene organizzata dai difensori e dalla voglia degli attaccanti, in particolare Manuel Vittorini, di andare sul pallone. Inoltre a Laurenti viene chiesto di fare da frangiflutti sulle avanzate avversarie, in quanto Proietti è maggiormente impegnato nella costruzione e nella qualità del gioco. I due si sono già conosciuti recentemente, in quanto nella seconda parte della scorsa stagione, hanno giocato per la stessa squadra, il Valmontone, formato un duo nella mediana giallorossa, che visse una stagione tutto sommato positiva, dopo una partenza non proprio agevolissima. «Mi sto trovando bene a Civitavecchia - riprende il centrocampista Laurenti - la piazza ci sta aiutando. Ho trovato un grande gruppo, con dei bravissimi ragazzi. Mi sto trovando molto bene anche con la dirigenza e con lo staff tecnico. Mi hanno fatto sentire subito a casa. La qualità maggiore di questa squadra è sicuramente il gruppo. Vedo un gruppo sano. Penso che vincere una partita al 90° sia sempre una qualità, ti ripaga di tutti gli sforzi che hai fatto, a dimostrazione che ci crediamo e combattiamo fino alla fine. Ci crediamo sempre fino all’ultimo». Dando uno sguardo alle prime classifiche stagionali, Manuel Vittorini è l’unico giocatore che è riuscito a regalare alla propria squadra, in tutte e 36 le squadre di Eccellenza, tre punti alla propria squadra, grazie ai suoi gol decisivi, ovvero la rete in pieno recupero, su calcio di rigore, contro la Boreale, e la rete di Rieti, che consentì alla formazione di Massimo Castagnari di uscire dallo Scopigno con un punto in tasca. Come ricordava anche Laurenti, i minuti di recupero sono stati fondamentali per Funari e compagni. Se, per assurdo, non esistessero, i nerazzurri avrebbero solamente tre punti nel proprio forziere e non sette. Colleferro-Civitavecchia sarà arbitrata da Alessandro Mengoli della sezione di Roma 1, mentre i suoi assistenti saranno provenienti della sezione di Cassino: Michele Di Mambro e Claudio Abbatecola.

