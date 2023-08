Pronostico rispettato: il derby del Vittorio Tamagnini viene vinto dal Civitavecchia. A Campo dell’Oro i nerazzurri sconfiggono il Dlf per 7-1 in una gara tra società che hanno avviato una collaborazione che sta diventando sempre più stretta. Non è stata una gara dal ritmo tambureggiante e spettacolare: i padroni di casa hanno ancora le gambe imballate per i carichi di lavoro dello staff di mister Stefano Manelli, mentre i biancoverdi, dal canto loro, la preparazione la cominceranno solo lunedì 28 agosto. Basta una manciata di minuti e il Civitavecchia va subito in gol con una bella azione solitaria di Sevieri, che bagna così, il primo gol di una partita di un certo spessore nel precampionato nerazzurro. Il primo tempo si conclude sul 3-1 per l’undici di Manelli, foraggiato dai gol di Bellomo e Cerroni, mentre nel finale di parziale un calcio di rigore del Pistolero Rapaccioni fa esultare anche il Trifoglio. Ma c’è anche una notizia negativa per il Civitavecchia, che ha dovuto fare a meno di capitan Riccardo Serpieri che si è infortunato durante un disimpegno. Le sue condizioni verranno valutate in queste ore, ma dai primi responsi non sembra essere nulla di particolarmente grave. Nella ripresa la girandola di cambi, come sempre in queste occasioni, non fa apprezzare più di tanto i gesti atletici dei ragazzi in campo, con il Civitavecchia che arrotonda notevolmente il punteggio, grazie alla doppietta di Luciani ed ai centri di Contini e Agostini. Un buon test per Stefano Manelli che ora guarda alla sfida importante di domenica prossima in casa dell’Ardea, formazione che milita in serie D. Ma dobbiamo fare una correzione rispetto al programma originale del precampionato del Civitavecchia, che ha subito una variazione molto interessante. Il prossimo 20 agosto non si disputerà la gara originariamente fissata al Tamagnini contro il Cerveteri. Fin qui contrattempi classici, ma al suo posto è stata inserita un revival della scorsa stagione che non si vedrà più quest’anno. Infatti il Civitavecchia andrà a giocare sul campo della Boreale, che ha soffiato il secondo posto la scorsa annata ai nerazzurri. I viola, poi, sono usciti ai playoff nazionali, ma, proprio qualche giorno fa, sono stati ripescati in serie D. E la Boreale ha recentemente giocato un’amichevole da sogno, contro la Roma, cedendo l’onore delle armi con un onorevole 4-0. E nelle sue dichiarazioni Josè Mourinho ha anche fatto una battuta simpatica per celebrare proprio la Boreale, con tanto di siparietto social nel quale la formazione devota a Don Orione ha invitato lo Special One a lasciare i giallorossi per andare ad allenare i meno titolati “cugini”. Novità per quanto riguarda le amichevoli del Civitavecchia, ma anche novità in casa Dlf, anche se relative al calciomercato. Al Tamagnini erano presenti anche altri due nuovi arrivi che allungheranno la rosa grazie al lavoro degli ultimi giorni del direttore generale Gianni Marcoaldi. I biancoverdi hanno ufficializzato il difensore Davide Midei, classe 1996, che agisce prevalentemente come terzino. Diverse le esperienze per lui, arrivato grazie al contributo del direttore generale Gianni Marcoaldi, tra cui San Pio X, Santa Marinella e Poseidon. Il secondo nome è quello di Luca Pizzardi, centrocampista classe 1994, che ha debuttato con il Trifoglio in occasione dell'amichevole col Civitavecchia. Pizzardi è un nome conosciuto in queste divisioni, soprattutto per la sua esperienza alla San Pio X, dove ha rivestito anche il ruolo di capitano. Per lui anche la parentesi con la Poseidon.

