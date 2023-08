Il ponte di Ferragosto non ha assolutamente fermato la preparazione del Civitavecchia Calcio al prossimo campionato di Eccellenza, che si avvicina sempre di più, in quanto tra sole tre domeniche si scenderà in campo per conquistare i tre punti. Domenica è arrivato un pareggio da prendere con soddisfazione. Infatti l’undici di Stefano Manelli ha pareggiato per 1-1 sul campo della Nf Ardea, un risultato che va accolto con un sorriso, visto che si affrontava un team che giocherà nel nuovo campionato di serie D. Per quanto riguarda la formazione, mister Manelli ha deciso di presentare in campo un 3-4-1-2, che, come detto ad inizio della preparazione, sarà uno degli schemi maggiormente utilizzati dal tecnico.

Tra i pali il giovanissimo classe 2007 Midio. Un fattore da non tralasciare quello del portiere, in quanto il Civitavecchia potrebbe fare leva anche sui portieri di età inferiore rispetto ai 2004 Minucci e De Clementi per poter liberare uno degli posti da under di età inferiore in mezzo al campo. Ovviamente sarà tutto da verificare, ma sarà una questione che terrà banco nell’avvicinamento al campionato. Tornando alla formazione del match pareggiato ad Ardea, la difesa a tre era composta da Fatarella a destra, Paolo Cerroni al centro e Carta sul versante sinistro. Nel centrocampo a quattro, la chiavi della mediana sono state affidate a Sevieri, supportato dai muscoli dell'incontrista Ngom.

Sulle fasce libertà di agire e andare sul fondo per Contini a sinistra e Luchetti a destra. Tra centrocampo ed attacco a fare filtro presente il trequartista Luciani, con Vittorini e Samuele Cerroni a formare il duo offensivo. Al primo affondo ardeatino il Civitavecchia va sotto nel punteggio, con un calcio di rigore trasformato dopo cinque minuti. Vittorini cerca di prendersi sulle spalle la squadra e va vicino al centro di più di un’occasione.

Ci prova anche Luciani, ma senza fortuna. Scocca il minuto numero 20 quando il Civitavecchia perviene al pareggio. Palleggio sulla trequarti, Vittorini offre la sfera a Samuele Cerroni, che vede la corsa sulla sinistra di Contini che arriva di gran carriera. Il centravanti scarica al momento giusto e Contini firma l’1-1. Si sta vedendo spesso in queste prime partite la possibilità di liberare i giocatori che sono collocati sulle fasce, con l’attenzione da parte degli avanti. Contini aveva già segnato nel match contro il Dlf.

Il Civitavecchia cerca anche di trovare il gol del vantaggio, ma senza fortuna, con Cerroni e Vittorini. Nella ripresa la partita scema di ritmo, per via del caldo e delle tante sostituzioni che hanno ingolfato l’incontro.

Intanto c’è una novità di mercato per il Civitavecchia, che annuncia il perfezionamento dell’accordo con l’attaccante classe 2001, Matteo Menghi, di cui si era fortemente parlato nell’ultima settimana. Il centravanti ha fatto registrare, nella sua carriera, 41 presenze in serie D, distribuite nei gironi E, F e G, con i dati completati dall’esperienza con il Rieti, che fanno arrivare a quattro le reti segnate, con due assist e 1800 minuti in campo.

Menghi ha disputato anche otto partite in serie C, tutte con la Viterbese, nella stagione 2020-21, sempre entrando dalla panchina. Ma il Civitavecchia, che ha ripreso ad allenarsi dopo il Ferragosto, si sta già preparando alla prossima gara amichevole, che sarà la quart’ultima, in quanto ci sarà un doppio impegno nelle due settimane che restano senza gare ufficiali. Nella giornata di giovedì ci sarà un derby comprensoriale, il secondo dopo quello con il Dlf. Alle 18.30 arriverà la visita del Tolfa, che giocherà in Promozione.

Sulla panchina dei biancorossi un nome noto del calcio civitavecchiese, quello di Roberto Macaluso, che qualche anno fa ha anche diretto per qualche settimana i nerazzurri, nelle ultime giornate del minitorneo post Covid del 2021. Si tratta di una partita dal sapore particolare, anche perché i biancorossi hanno iniziato la preparazione solo lo scorso 8 agosto e quindi non saranno ancora al top della forma. Con ogni probabilità mister Stefano Manelli farà degli apprendimenti e sperimenterà nuove soluzioni, anche per lasciare a riposo qualche titolare, che dovrebbe essere impiegato maggiormente nella partita difficile di domenica sul campo della Boreale.

Situazione infortunati: Serpieri e Minucci dovrebbero riprendere gli allenamenti in gruppo in settimana. Funari, invece, dovrà passare da un esame strumentale per verificare quali saranno i tempi di recupero.

