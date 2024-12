Si è chiusa nel segno dei sorrisi l’esperienza nel ritiro di Tagliacozzo per il Civitavecchia Calcio. I nerazzurri hanno trascorso sei giorni in Abruzzo per preparare al meglio il prossimo campionato di Eccellenza, che partirà il prossimo 8 settembre, con l’antipasto del 1°, quando ci sarà il turno preliminare di Coppa Italia, a cui il Civitavecchia non parteciperà, in quanto è già avanzato al tabellone principale, che partirà il prossimo 18 settembre, così come emanato dal comitato regionale della Lnd, che in questi giorni sta furoreggiando tra le varie società per i tantissimi comunicati che sono usciti riguardo i campionati che andranno a partire. Il ritiro dell’hotel Park di Tagliacozzo si è concluso con un successo nella prima amichevole stagionale, con la squadra allenata da Massimo Castagnari che si è imposta per 4-1 allo stadio Piccone contro il Celano, grazie alla doppietta di Manuel Vittorini, che ha già dimostrato di stare sul pezzo nonostante gli imponenti carichi di lavoro, ed alle reti di Luciani e Ardel. Ovviamente il calcio d’agosto può dire poco sulle ambizioni di questo gruppo, basti ricordare gli importanti successi dello scorso anno, poi dimenticati subito dopo la tremenda sconfitta sul campo della Romulea. Ma Castagnari avrà sicuramente avuto delle sensazioni e dei dati su ciò che sta andando nel verso giusto e ciò che bisogna migliorare. Sicuramente un aspetto che non è molto piaciuto allo staff tecnico sono i tanti infortuni che sono capitati nel corso del ritiro. Si tratta di situazioni tipiche nella fase iniziale di un percorso, ma i nerazzurri avrebbero preferito che i sette giocatori costretti a fermarsi non provenissero quasi tutti dall’undici base, non consentendo di poter affrontare la gara contro il Celano, nonostante il successo evidente, al meglio delle potenzialità. La settimana ha visto anche Wilson Cruz da Silveira raggiungere i propri compagni sul campo di allenamento, l’attaccante classe 1985 dopo l’essere tornato dal Brasile, suo paese natale, è subito arrivato per cominciare le sue prime sessioni di allenamento della stagione integrandosi, sin da subito col resto della squadra. «Il ritiro è andato molto bene - commenta il direttore sportivo Marco Angelocore - i ragazzi sono stati straordinari per l’impegno che ci hanno messo e per il comportamento che hanno mostrato. Hanno avuto un atteggiamento davvero professionale, hanno lavorato tantissimo con doppia seduta e quasi cinque ore di allenamento al giorno. Sono stati messi a dura prova, ma si sono fatti trovare pronti. I tanti acciacchi che abbiamo avuto fanno parte del momento. Siamo scesi in campo senza sette giocatori, ma i ragazzi che sono scesi in campo si sono comportati molto bene. Abbiamo visto già buone trame dal punto di vista tecnico, mister Castagnari ha le idee chiare, abbiamo cambiato anche modulo durante l’intervallo, i ragazzi hanno già assimilato tutto il lavoro fatto dall’allenatore nel corso della settimana e in quella precedenza di allenamenti al Vittorio Tamagnini. Ma comunque è sempre calcio d’agosto, si sono visti grandi miglioramenti rispetto a quando siamo partiti. Ci sono state cose buone e cose meno buone, che andranno ritoccate, visto che siamo ad un mese dal via al campionato. Nessuno si è mai tirato indietro, sono soddisfatto anche di quanto fatto dallo staff e dalla società che ci è stata vicino, a partire dai presidenti Patrizio Presutti e Massimiliano Mecozzi. Siamo in linea rispetto a quanto ci eravamo promessi prima della partenza della preparazione atletica. Abbiamo voluto metterci maggiore professionalità per un notevole cambiamento nel modo comportamentale della società, dare una struttura rispetto agli investimenti spesi dai presidenti, per dare progettualità e futuro sia alla prima squadra che al settore giovanile. Ringrazio anche tutto lo staff che ci segue, passando per ogni componente, che non hanno fatto mancare il loro apporto, a partire da Raffaele Stefanelli e Luigi Marri, che mi hanno fatto da braccio destro in questa situazione, con tutta l’organizzazione dello staff, dalla parte atletica fino a quella organizzativa». Dopo una domenica di riposo, i lavori ripartiranno per la squadra allenata da Massimo Castagnari, che riprenderà ad allenarsi nella propria casa di Campo dell’Oro, al Vittorio Tamagnini, in vista degli altri impegni amichevoli, che al momento si prevedono uno a settimana, fino al via stagionale fissato per l’8 settembre. Il girone e il calendario verranno resi noti il 26 agosto nel corso di una diretta Facebook della Lnd Lazio, che ha deciso, per questa stagione, di non organizzare la consueta Festa dei Calendari, in un periodo trafelato per l’organo federale, in quanto a settembre ci saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche.

