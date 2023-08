Dopo aver sconfitto brillantemente il Dlf, il Civitavecchia Calcio torna in campo per una nuova amichevole precampionato, ma questa volta dal sapore decisamente diverso. Alle 11 i nerazzurri saranno di scena in casa della Nf Ardea, squadra che fino agli scorsi anni era conosciuta come Nuova Florida. Un match impegnativo per il gruppo di Stefano Manelli, che se la dovrà vedere con una formazione di categoria superiore, visto che i biancorossoblu militeranno ancora in serie D. Si tratta del match ideale per capire se quanto fatto fino a questo momento potrà condurre sulla strada giusta. Anche l’orario, le 11, consentirà ai giocatori di provare come se fosse un vero e proprio incontro di campionato, visto che questo fattore potrebbe giocare un ruolo non da tralasciare nelle prime giornate di campionato, quando il caldo si potrebbe far sentire ancora sensibilmente. Tra l’altro nella Nf Ardea ci sarà anche un civitavecchiese a sfidare i nerazzurri. Si tratta del centrocampista Gabriele Canestrelli, che in questi ultimi anni ha peregrinato molto nelle squadre del Lazio che giocano in serie D. Il calendario di amichevoli sarà ancora lungo per Serpieri e compagni, che avranno ancora quattro incontri prima dell’esordio del 3 settembre: Tolfa, Boreale, Canale Monterano e Villalba. Ancora nessuna novità, invece, su Matteo Menghi, l’attaccante classe 2001 che è in prova con il gruppo ormai da qualche settimana. Le prossime partite dovrebbero sciogliere i dubbi su un suo matrimonio con la società del presidente Patrizio Presutti, che, probabilmente, ha bisogno di un attaccante già pronto e che possa aumentare le scelte in attacco. Tutto questo nell’ottica di puntare ad un campionato di vertice e, magari, entrare nel gruppo di chi si giocherà la promozione in serie D e l’accesso agli spareggi nazionali. Mentre si attende la Festa dei Calendari, che avrà luogo, come tradizione, a pochi giorni dall’esordio a differenza di molti altri comitati regionali che hanno già reso noto tutto, e tra l’altro l’evento si terrà il 21 agosto a Tivoli, c’è chi si sta divertendo a pronosticare il girone nel quale verrà inserito il Civitavecchia, che, a meno di novità clamorose, sarà sempre quello A. A farlo è stato il noto giornalista Valerio Caprino, che ha indicato le possibili avversarie per la squadra di Stefano Manelli. Sicuramente si possono inserire Amatrice Rieti, Aranova, Aurelio, Favl Cimini, Ladispoli e W3 Maccarese per questioni geografiche. Il raggruppamento verrebbe completato da Astrea, Campus Eur, Primavera, Certosa, Luiss, Montespaccato, Nettuno, Pescatori Ostia, Racing Ardea, Romulea e Unipomezia. Quindi sarebbe un girone A molto diverso rispetto a quello della scorsa stagione, con ben sette novità, il ritorno di Luiss e Certosa, con la presenza anche del Racing Ardea che ha preso il titolo dell’Aprilia. Quindi, dando fiducia a questo pronostico, rimarrebbero fuori formazioni del calibro di Pomezia, Tor Sapienza, Villalba e la neopromossa Lodigiani. Ovviamente tutto questo potrebbe essere sconvolto dalla Lnd. Basti pensare a quanto accaduto lo scorso anno, nel quale, contro tutti i pronostici, la Vis Sezze venne associata al girone centro-settentrionale della regione. Nel pronostico i setini, che molto bene si sono comportati lo scorso anno, fanno parte del B. Ma di una cosa possiamo essere abbastanza sicuri: il girone del Civitavecchia sarà molto duro e sarà complicatissimo posizionarsi nelle zone che contano, visto l’alto numero di squadre di grido che gravitano nel nord del Lazio e a Roma.

