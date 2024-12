Sfata il tabù della imbattibilità la Under 16 Crc/Url che cede 24 a 15 al campo Sandro Quattrini di Viterbo.

Evidentemente, se si guarda solo il lato negativo della faccenda, è difficile pensare che da una sconfitta può nascere qualcosa di positivo. Eppure, per quanto possa sembrare strano, la parola “perdere” va sempre abbinata al suo opposto: “vincere”. Ogni volta che si perde, si guadagna qualcosa.

Questo non significa che non ci debba importare se si vince o si perde, ma piuttosto che, nonostante la sconfitta, non dobbiamo solo concentrarci su quando accaduto. Bisogna voltare pagina ed utilizzare l’opportunità per analizzare quanto successo. In questo modo, la prossima volta si agirà diversamente.

Nonostante la sconfitta si fa comunque reale la possibilità della Under 16 Crc/Url di raggiungere la finale del girone con il Viterbo, la vincente del girone infine giocherà poi con la vincente della Under 16 del girone della Sardegna.

Così gli allenatori : «Inizio di partita favorevole al Viterbo che si porta sul 17-0, poi grande orgoglio del CRC che piano piano rientra in partita. Abbiamo interpretato male alcune fasi di gioco ed in attacco troppi palloni persi. Campo pesante, ci voleva un po' più di attenzione e probabilmente si poteva portare a casa il risultato vincente. Come staff tecnico siamo comunque soddisfatti per la compattezza dei ragazzi che non si sono mai disuniti. Quindi a parte il risultato partita positiva».

Confrontarsi con team che hanno tra le file minirugbisti di livello, divertirsi e imparare a giocare nella difficoltà così è stato domenica 3 marzo a Roma.

I biancorossi della Under 12 del Rugby Civitavecchia si sono “scontrati” con squadre di ottimo livello e preparazione .

Tutti i minirugbisti hanno avuto modo di giocare, di mettersi alla prova e di fare esperienza che permetterà di raggiungere un livello ottimale per i prossimi incontri.

Dagli allenatori della Under 12 del Rugby Civitavecchia: «Oggi abbiamo affrontato un raggruppamento più ostico, nel quale abbiamo trovato più difficoltà e che ci aiuta a capire meglio su cosa lavorare, sicuramente sul placcaggio che oggi è stato il nostro tallone di Achille, anche in fase offensiva abbiamo giocato poco nel largo e cercato troppo spesso la soluzione personale, tuttavia il bilancio della giornata è da considerare positivo, aldilà dei risultati del tabellino, abbiamo visto l'atteggiamento e l'adattamento al gioco di alcuni giocatori in crescita. Nota a margine giusto per la cronaca, due vittorie e due sconfitte».

