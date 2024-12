Il mese di maggio è, per le società sportive, tempo di bilanci, si concludono la maggior parte dei campionati, pertanto si tirano le somme e si raccolgono i frutti di una stagione lunga ed impegnativa. Indubbiamente generoso risulta essere il raccolto delle atlete della Tirreno 2012. Loro, infatti, vincendo tra le mura amiche l’ultima gara prevista dal calendario mantengono il primo posto in classifica, aggiudicandosi, per naturale conseguenza, il campionato di Seconda Divisione. Le tirreniche approdano pertanto in Prima Divisione portando il sodalizio al massimo risultato mai raggiunto.

Un campionato, quello appena terminato difficile, in cui ogni gara è stata una dura battaglia, anche le compagini presenti in fondo alla classifica hanno sempre lottato su ogni singolo pallone, dando del filo da torcere alle tirreniche che, in ogni gara, su ogni campo, hanno sempre dovuto affrontare avversarie che, al cospetto della capolista, non avevano nessuna voglia di vestire i panni delle vittime sacrificali scendendo in campo per giocare la gara della stagione e tentare di batterle. La squadra artefice dell'impresa è composta da Federica Castellucci, Simona Celestini, Paola Cerreti, Michela D'Orinzi, Evelin Guanà, Serena Marchese, Eleonora Mattei, Valeria Mattei, Francesca Moneti, Lucia Montanari, Monica Moscatelli, Francesca Piccolo, Chiara Ventura capitanate da Francesca Nunziante. Ad inizio stagione erano componenti della rosa anche Francesca Della Rosa e Nicole Scognamiglio, loro hanno interrotto anzitempo la stagione per intraprendere e portare a compimento un progetto meraviglioso, sono, infatti, in dolce attesa, questo le ha tenute lontane dal campo di gioco, ma non dal cuore però, Francesca e Nicole hanno continuato a far percepire alle compagne di squadra tutto il loro affetto e supporto.

«Le ragazze desiderano ringraziare i propri sparuti tifosi - affermano dalla Tirreno - sempre presenti, che le hanno sostenute. Tutte loro, insieme alla società, porgono un grande ringraziamento al loro main sponsor, la ditta Alessandro Di Luca, manutenzione e riparazione caldaie. Rivolgiamo infine un doveroso grazie per la preziosa collaborazione al presidente operaio Gino Taurchini, al dirigente Leonardo Nobile e all'amico e fisioterapista Fabrizio Salvatore. Infine un grazie anche all'Asd Pallavolo Civitavecchia che ha messo a disposizione il proprio campo di gara quando quello utilizzato abitualmente dalle ragazze tirreniche era indisponibile».

