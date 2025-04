Tosta, complicata, ma alla fine bellissima. Con carattere la DR2 della Supernova Fiumicino batte il Lido di Roma in gara 3 per 59-51 e si regala l’accesso alla semifinale playoff. Ma è servito davvero un grande sforzo per mettere al tappeto un avversario che non hai mai mollato, ma di fatto non ha mai mollato neppure la squadra del presidente Porfidia che nel secondo tempo ha ribaltato una volta e per tutte l’andamento decisamente equilibrato della serie: prima quattro triple consecutive di Ukmar nel terzo quarto (+12) e poi il binomio punti-grinta messo in mostra da Bargiacchi nella parte conclusiva dell’incontro fanno esplodere di gioia il PalaSupernova che sabato 3 maggio ospiterà (18.30) Gara 1 di semifinale contro la Niuppy.

IL TABELLINO. Supernova Fiumicino-Lido di Roma: 59-51.

Supernova Fiumicino: Macina ne, Maduka 11, Mbainada ne, Confalone ne, Bartoccetti ne, Ukmar 15, Profumo 2, Bargiacchi 16, Rinaldi 2, Di Natale 2, Colaiori 2, Bifulco 9. Coach: Cipriani.

Lido di Roma: Jodkowski K. 3, Palmigiano 12, Riga 1, Alfieri 10, Pagani 4, Jodkowski J., Ceresa ne, Turco 4, De Vincentis 2, Iannone 10, Rossi 5, Ferrara ne.

