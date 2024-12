Nella seconda gara interna consecutiva la WeCom-Ortoetruria Stella Azzurra Viterbo supera per 71-63 la Baseart Pisaurum ribaltando anche la differenza canestri subita nella gara di andata a Pesaro dove i locali si erano imposti con il punteggio di 62-58. Partita come ci si attendeva non semplice per i viterbesi, sorpresi dall’avvio arrembante degli ospiti che chiudevano il primo periodo sul 26-21. Buona la reazione dei biancostellati nel secondo quarto che grazie ad una difesa più attenta limitavano la vena realizzativa dei marchigiani e piazzavano un controbreak che certificava il sorpasso a metà gara sul 36-35. Al rientro dal riposo lungo Pesaro alza nuovamente i ritmi e la Stella Azzurra trova poche soluzioni realizzative e spreca qualche palla di troppo permettendo così agli avversari di riallungare dopo 30’ sul 55-48. Fanciullo chiama timeout e chiede ai suoi maggiore concentrazione ed una difesa a tutto campo che porta immediatamente frutti concreti: il primo punto è realizzato dalla Baseart dalla lunetta solo dopo 3 minuti (saranno 8 in totale quelli dell’ultimo quarto), mentre torna calda la mano dei biancoblu che a poco più di due giri di cronometro dalla fine si portano sul +10 (69-59) e chiudono in controllo la gara su una buonissima Pisaurum, tutta da elogiare per lo spirito e la voglia di crederci fino in fondo sia pure in formazione ridotta per un paio di assenze forzate. Un successo e due punti importanti per la WeCom-Ortoetruria per tenere ancora in vita il sogno di poter agguantare i playoff nelle tre ultime gare che si disputeranno dopo le festività pasquali.

IL TABELLINO. WeCom-Ortoetruria Stella Azzurra Viterbo 71: Price 5, Giannini 11, Cittadini 7, Di Croce ne, Guiducci 2, Comastri 2, Vigori 11, Bertini 7, Meroi, Taurchini 5, Casanova 9, Bantsevich 12. Coach: U. Fanciullo. Assistente: J. Vitali.

Baseart Pisaurum 63: Maiolatesi 10, Buzzone 15, Amati 4, Benevelli 8, Fabbri 3, Pipitone 6, Chiorri 7, Rossi 10. Coach: M. Surico. Assistente: M. Leoni

Parziali: 21-26/15-9/12-20/23-8.

Rimbalzi: Chiorri 6. Vigori, Bertini, Maiolatesi e Pipitone 5.

Assist: Chiorri e Casanova 6.

