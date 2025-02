Con la larga vittoria casalinga nel contesto dell’ininfluente gara interna contro il San Paolo Ostiense per 85-69 la Stella Azzurra WeCom Ortoetruria Viterbo ha concluso la prima fase del campionato di Serie B Interregionale di basket che ha sancito questa classifica finale: Carver Cinecittà 36; Esperia Cagliari 34; Stella Azzurra WeCom Ortoetruria 30; Amatori Pescara 28; Nuovo Basket Aquilano e StellaEbasket Roma 24; Palestrina e Vasto Basket 22; San Paolo Ostiense 18; Basket Ferentino 16; Centro Basket Mondragone 6; Basket Pescara 4. Si qualificano al Play In Gold le prime sei e quindi Carver, Esperia Cagliari, Stella Azzurra We Com Ortoetruria, Amatori Pescara, Nuovo Basket Aquilano e StellaEbasket. Le altre sei invece giocheranno per la salvezza nel così denominato Play in Out. Ora la sosta e poi il via tra sabato 15 e domenica 16 febbraio nella seconda fase che oltre alle sei citate formazioni prevede la partecipazione delle migliori 6 nel raggruppamento emiliano e marchigiano che sono risultate: Matelica,Pallacanestro Recanati, Loreto Pesaro,Attilia Jr Porto Recanati,New Flyg Ozzano e Bramante Pesaro. In base ai punti ottenuti negli scontri diretti durante la prima fase nei rispettivi raggruppamenti si partirà con questa classifica: Carver Cinecittà Roma 16; Loreto Pesaro e Matelica 12; Stella Azzurra WeCom Ortoetruria, Esperia Cagliari, Nuovo Basket Aquilano, Pallacanestro Recanati, Bramante Pesaro 10; Amatori Pescara, StellaEBasket Roma, Attila Jr Porto Recanati e New Flyg Ozzano 8. Ovviamente nella seconda fase fatta di 12 giornate tra andata e ritorno le compagini del girone F (quello della Stella Azzurra) sfideranno le squadre del girone E ( gruppo marchigiano ed emiliano).

