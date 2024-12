Il PalaRiccucci per tornare alla vittoria dopo due stop consecutivi. Impegno casalingo nel campionato di serie C per la Ste.Mar 90 Cestistica, che alle 18 accoglierà a viale Cinciari Vigna Pia. Altro incrocio pericoloso per il quintetto di Francesco Casadio, che affronta un’altra delle squadre che sono al comando del girone.

I romani hanno trovato solo successi nei primi quattro impegni stagionale, proiezione che veniva data anche per Campogiani e compagni, che hanno cominciato il loro percorso in maniera ottimale con due vittorie e poi hanno vissuto due weekend al semaforo rosso, prima per l’incredibile sconfitta casalinga nel derby con Ladispoli Cerveteri e poi sono caduti solo di misura in casa del Borgo Don Bosco.

Per la Ste.Mar 90 l’occasione di rilanciarsi e rimanere salda nella zona playoff. Non sarà facile avere ragione di una squadra che ha diversi elementi che hanno avuto esperienze speciali a livello regionale ed anche nazionale. Ste.Mar 90 Cestistica-Vigna Pia sarà arbitrata dai fischietti romani Nicola Giulio Andreola e Christian Sangiuliano.

