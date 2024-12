La 25esima giornata del campionato di Promozione ha regalato nel girone A un super primato in solitudine per la Sorianese che ora guida a 52 punti con una lunghezza sull’Urbetevere e ben 4 punti sulla coppia Tolfa e Palocco, segue a 8 punti dal primato il Santa Marinella. Il team di mister Del Canuto migliore reazione alla sfortunata eliminazione dalla Coppa Italia non poteva trovarla e nell’8-0 rifilato in casa all’Ostia Antica c’è tutta la forza, il carattere e la voglia di rivalsa di Serafini e compagni che ora hanno il destino nelle loro mani anche se mancano ancora nove giornate. «Dovranno essere tutte finali - ha commentato il soddisfatto mister Del Canuto - siamo pronti a giocarcela alla grande per la vittoria finale del campionato». A completare l’opera a favore della Sorianese è arrivato il pareggio nello scontro diretto tra Urbetevere e Palocco e nel posticipo di domenica anche la bella notizia per il pari casalingo del Tolfa fermato dalla Duepigreco. Per le altre provinciali gioie e dolori. Sconfitta amara perché arrivata al 90esimo per il comunque tranquillo Ronciglione United battuto per 1-0 dal Fregene Maccarese. Vittorie pesantissime per Pescia Romana e Tarquinia. Il Pescia Romana ha battuto in rimonta per 2-1 il Castel Sant’Elia e con questi tre punti è uscito dall’area playout affossando ulteriormente gli avversari per i quali la salvezza o quanto meno la speranza di accedere ai play out si allontanano sensibilmente. Grande impresa quella del Tarquinia di mister Ercolani che centra il suo sesto risultato utile consecutivo (4 vittorie e due pareggi) andando a vincere un match incredibile a Campagnano contro il Parioli che quasi a metà del secondo tempo conduceva per 2-0. Grande prova di carattere e Tarquinia che continua la sua importante risalita in classifica.

Al. Giu. Vir.

