Altre novità in casa Sorianese che comunica l’avvenuto rinnovo del proprio Consiglio Direttivo per la stagione sportiva 2025/26. Una fase di consolidamento e rilancio che conferma la volontà del club di proseguire con determinazione nel percorso di crescita, puntando su competenza, coesione e visione condivisa. A guidare la società sarà ancora Moreno Porta, confermato nel ruolo di Presidente. Una riconferma nel segno della continuità e della profonda identità territoriale che ha sempre contraddistinto il suo operato, sia sul piano organizzativo che nella valorizzazione del settore giovanile. Al suo fianco, Cristian Porta, anch’egli confermato nel ruolo di Vicepresidente, a testimonianza di un binomio dirigenziale solido e coeso.La novità più significative si registra con l’ingresso in organico di Mario Poggetti, che assume il ruolo di Segretario, raccogliendo un’eredità importante e nel ricordo di Danilo Morelli, figura a cui la Sorianese resta profondamente legata. Figura di riconosciuta esperienza e affidabilità, Poggetti contribuirà al rafforzamento della struttura societaria con il proprio bagaglio di competenze. Confermato Dante Filippi nei ruoli di Tesoriere e Safeguarding.Il Consiglio Direttivo è quindi composto da:Cristian Porta, Mario Poggetti, Michael Dal Moro, Romolo Nisini, Massimiliano Panfili, Dante Filippi, Alessandro Clarioni e Francesco Filippi. Completano l’organigramma Direttore Generale: Massimiliano Panfili; Direttore Tecnico Settore Giovanile: Cristian Porta; Direttore Sportivo: Rodolfo Moronti. Con una struttura solida e un’organizzazione rinnovata, la Sorianese si prepara a vivere una stagione fondata su lavoro, competenza e identità territoriale. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati anche i quadri tecnici e il calendario delle attività pre-campionato. Nelle ultime ore c’è stata anche una doppia partenza. “Dopo sette stagioni vissute insieme, si chiude oggi un capitolo importante della storia rossoblù.Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, non è stato raggiunto l’accordo per proseguire il percorso con Mister Mauro Chiurazzi e con il fisioterapista Simone Vecchiarino.Sette anni di lavoro, passione, sacrifici e condivisione. Sette anni in cui, insieme, abbiamo costruito qualcosa che va oltre il campo: un legame profondo, fatto di rispetto e appartenenza.A Mauro e Simone va il più sincero ringraziamento da parte della società e di tutto l’ambiente rossoblù: certi percorsi finiscono, ma per quanto ci riguarda, non sarà mai un addio.In bocca al lupo per tutto, davvero.La Sorianese sarà sempre casa vostra. Sul fronte giocatori è quella dell’attaccante Gianluca Polidori la prima riconferma nella squadra della prossima stagione.