Archiviata la 30esima giornata del campionato di Promozione sempre di più nel segno della Sorianese (65 punti) che passa per 3-0 sul campo del Castel Sant’Elia (retrocesso matematicamente) e che vola a +4 sulle inseguitrici. Frenata che potrebbe essere fatale per l’Urbetevere bloccato sull’1-1 da un ottimo Ronciglione e che sale solo a 61 punti a 4 lunghezze dalla capolista e viene raggiunto al secondo posto dal Tolfa corsaro 2-1 nella non facile trasferta con il Fregene Maccarese. Tolfa che ha però una partita in più giocata. Vantaggio quindi prezioso per la compagine di mister Del Canuto al suo nono successo in trasferta e che ora ha questo vantaggio da poter ben gestire nelle ultime 4 giornate dove paradossalmente potrebbe anche permettersi di perdere un match. Sorianese che è attesa dalle gare interne contro Città di Cerveteri e Santa Marinella e dalle trasferte nell’ordine contro Ronciglione e Fregene Maccarese. In casa cimina la parola d’ordine è quella di non mollare un nonnulla a livello di concentrazione evitando ogni benché minima trappola. Per il resto il turno di domenica ha premiato gli sforzi del Pescia Romana salito a 41 punti con il successo esterno contro il Borgo Palidoro e che ha rinforzato il suo sesto posto lontano dall’area dei playout allargati. Va bene anche per il Ronciglione uscito con ulteriori certezze dalla gara pareggiata contro l’Urbetevere e che con i suoi 39 punti sta decisamente tranquillo. Turno prolifico anche per il Tarquinia che vincendo 2-0 in casa con il Canale Monterano si riassesta nell’area playout dove tutto si deciderà nelle restanti quattro gare visto che dai 35 punti del Borgo Palidoro ai 31 del Parioli ci sono ben 8 formazioni, sei saranno destinate agli spareggi salvezza, due si salveranno direttamente. Fine dei giochi per il Castel Sant’Elia retrocesso matematicamente da domenica e che ha pagato a caro prezzo un girone di andata “penoso” e le scelte estive in fase di allestimento del team. Ad un passo dalla retrocessione ufficiale anche il Canale Monterano che nelle ultime stagioni era sempre riuscito a salvarsi con gli spareggi salvezza post campionato. Stavolta il miracolo non si è verificato.

Al. Giu. Vir.

©RIPRODUZIONE RISERVATA