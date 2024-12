Turno del campionato di Promozione che si preannuncia a dir poco scoppiettante con almeno cinque formazioni che sono in corsa per la conquista del titolo d’inverno. Tra le provinciali tale possibilità è nel mirino della Sorianese terza a 27 punti con il Palocco dietro la capolista Tolfa leader a 30 punti ma con una gara in più giocata e l’inseguitrice Urbetevere, seconda a 28 punti. Domani la Sorianese di mister Del Canuto alle 11 cerca i tre punti nella trasferta contro un Città di Cerveteri che sembra in caduta libera ma il team cimino non vuole assolutamente sottovalutare l’avversaria anche alla luce di quanto è accaduto quindici giorni fa contro la DuePigrecoRoma quando Bellacima e compagni incapparono in una bruttissima e imprevedibile sconfitta. Per le altre squadre di alta classifica il Tolfa domani alle 11 affronta il match esterno con il Borgo Palidoro, trasferta ostica per l’Urbetevere nella tana di un Santa Marinella quinto con 23 punti e voglioso di rilancio dopo le ultime due sconfitte e in trasferta nel pomeriggio giocherà anche il Palocco sul terreno dell’altra provinciale Tarquinia Calcio che dopo la serie negativa è scivolata al quartultimo posto e non può più scherzare con il fuoco visto che con le 5 retrocessioni fissate c’è poco da stare tranquilli. Curiosità anche alla luce dei movimenti di mercato per il Ronciglione United che domani alle 11 ospita sul suo terreno quell’Ostiense che è stata capace di vincere già quattro match fuori casa ed in particolare per il quasi totalmente rinnovato Castel Sant’Elia che nelle ultime ore ha annunciato anche l’ingaggio di Mario Di Ventura che alla vigilia del match odierno casalingo contro l’Ostia Antica si è così espresso sulla sua nuova avventura: «Se ho scelto di sposare il progetto Castel Sant'Elia è perché sono stati convincenti sia il mister che il direttore - afferma Mario Di Ventura - non sono i zero punti che pesano su certe scelte. Ho un po’ di amaro in bocca per come sono stato giudicato a Cerveteri dal punto di vista personale. Ho voglia di dimostrare chi è veramente Mario. Ho letto che a Soriano si è vista un’altra squadra, ora sta a tutti noi rendere giuste le scelte della società. Il campionato è ancora lunghissimo e chi è venuto qui vuol dire che ci credere veramente». Castel Sant’ Elia che cerca una impresa che appare impossibile visto lo 0 punti dopo ben 12 turni. Il suo campionato di fatto parte domani per cercare di raggiungere quanto meno i playout. Riposa il Pescia Romana. Il quadro si completa con DuePigrecoRoma (8)-Canale Monterano (6) e Fregene Maccarese (17)-Parioli (19).

