La Snc Civitavecchia si è qualificata alla finale del campionato regionale Uisp. A Monterotondo la formazione locale ha avuto ragione del Villa Aurelia per 13-8. La partenza non è quella ideale, con i civitavecchiesi che partono a ritmi lenti, favorendo il vantaggio dei romani. Ma i ragazzi di mister Simone Feoli forzano il pressing e grazie alla tecnica dei due marcatori, tra cui l’insostituibile Casciato, comincia a far sì che la fase di attacco sia prolifica, con il centroboa Campana che realizza quattro reti. Ora ci sarà la doppia finale con il Due Ponti, con appuntamento a domani per l’andata e al 5 giugno per il match decisivo.

