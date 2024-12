La sezione di Viterbo dell’Associazione Italiana Arbitri colleziona un bellissimo “settebello”. Infatti sono sette gli associati della Tuscia promossi alle categorie superiori. Lo ha deliberato il Comitato Nazionale dell’Aia, decidendo i ruoli arbitrali Nazionali per la Stagione Sportiva 2024-2025. Partiamo da un fantastico trio: per la prima volta nella storia dell’Aia viterbese una terna arbitrale al completo è promossa in Serie C. Dopo una stagione di grandi soddisfazioni e risultati sul campo, passano alla categoria superiore l’arbitro Gerardo Simone Caruso e gli assistenti Francesco Raccanello e Luca Granata, che si aggiungono al confermato Massimiliano Starnini. Le belle notizie per i fischietti viterbesi proseguono con altre promozioni. Da settembre Leonardo D’Andrea farà compagnia in Serie D a Piergiorgio Stotani, mentre Massimo Stotani sarà osservatore a disposizione della Commissione Osservatori Nazionale categoria Dilettanti. Le soddisfazioni per la sezione viterbese giungono anche dal calcio a 5, con Simone Crescenzi e Francesco Randazzo promossi in Serie B di futsal. Grande l’entusiasmo del presidente della sezione di Viterbo dell’Aia Luigi Gasbarri, sempre orgoglioso dei suoi ragazzi, del Consiglio Direttivo Sezionale e di tutti gli associati viterbesi. Questi successi premiano l’impegno e la serietà dei promossi e sono da stimolo ed esempio per i colleghi più giovani.

