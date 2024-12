La Sezione Aia di Civitavecchia ha contribuito ad un importante progetto di Cooperazione Civile/Militare (CIMIC) tra il contingente italiano del Comando Regionale Ovest (RC-W) della missione Kosovo Force (KFOR), e l’Associazione Regionale Arbitri del Kosovo. In particolare la Sezione guidata dal presidente Marco Sacco e il Consiglio direttivo hanno approvato all’unanimità la donazione di divise da gara per i giovani colleghi kosovari. La donazione è stata resa possibile grazie al sergente Samuele Mazzotta specialista del 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona” dell’Esercito, di stanza proprio a Civitavecchia, che nello scorso mese di dicembre ha consegnato il materiale tecnico nel corso di una cerimonia pubblica presso la municipalità di Pec/Peje. Il progetto si pone l’obiettivo di implementare le opportunità sportive a favore dei giovani, in particolare dotando l’Associazione Arbitri del Kosovo di divise professionali che verranno utilizzate nel corso delle competizioni regionali. Alla manifestazione erano presenti autorità civili e militari, fra le quali il comandante del Comando Regionale Ovest, colonnello Gabriele Vacca, il sindaco della municipalità di Pec/Peje Gazmend Muhaxheri e l’assessore alla Cultura, Gioventù e Sport Xhenet Syka Kelmendi.

«Questa donazione - ha sottolineato il Colonnello Gabriele Vacca - rappresenta un gesto di solidarietà che dimostra la vicinanza dell’Italia al popolo del Kosovo. Celebriamo un atto di generosità e dedizione, proveniente direttamente dalla sezione di Civitavecchia dell’Associazione Italiana Arbitri grazie alla volontà di tutti gli associati. La donazione è un contributo tangibile, volto a sostenere l’impegno in campo sportivo e ad essere di ispirazione per coltivare una cultura comune e un sostegno reciproco. Queste non sono solo divise, ma simboli di fair play, disciplina e dedizione».

Un ringraziamento particolare da parte della Sezione Aia di Civitavecchia è stato espresso soprattutto nei confronti dei sergenti Samuele Mazzotta e Gioacchino Schimicci del 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, per la «ragguardevole motivazione al lavoro e incondizionata disponibilità per un encomiabile impegno profuso, avendo contribuito fattivamente alla riuscita dell’iniziativa».

«Ringrazio l’assessore Kelmendi per aver promosso questa donazione e il colonnello Vacca che ha accettato questa attività, in segno di consapevolezza per lo sport che ci unisce tutti», ha aggiunto invece il Sergente Samuele Mazzotta.

Il sindaco di Pec/Peje Gazmend Muhaxheri ha invece espresso la sua gratitudine al colonnello Vacca e al sergente Mazzotta per «l’impegno che hanno dato allo sviluppo dello sport a Peja».

In chiusura della manifestazione il comandante del Comando Regionale Ovest, colonnello Gabriele Vacca e l’assessore alla Cultura, Gioventù e Sport Xhenet Syka Kelmendi hanno firmato un memorandum di cooperazione per la promozione dello sport, non solo nel campo da gioco, ma in tutti gli ambiti della vita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA