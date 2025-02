Una giornata di volley movimentata, quella giocatasi recentemente in Serie C femminile. All'interno del girone C sono stati molteplici i risultati netti maturati in questo turno. Tra i quali spicca il netto trionfo della San Giorgio - terza forza del campionato - che di fatto torna al successo annichilendo per 3-0 la Poolstars, attraverso i seguenti parziali: (25-19, 25-21, 25-10). Le ragazze di coach Pascali, grazie ad una prestazione magistrale, hanno conquistato quel che è stata una partita dominata dal primo all'ultimo minuto disponibile contro quelle che ad oggi sono le penultime classificate. Tornando alla gara, le padrone di casa hanno senza ombra di dubbio mostrato delle fasi di gioco migliori rispetto a quelle ammirate la scorsa settimana. Un avvio incredibile e una serie di efficaci battute laterali portano subito la San Giorgio, nel primo set, a comandare la sfida. Nonostante un breve blackout nella ricezione, riprendono in men che non si dica il controllo del match. La storia non cambia neanche nel secondo parziale, quando le ospiti cercano ma in maniera vana di reagire al dominio imposto dalle avversarie. Stesso discorso per il terzo e ultimo set, dove le aeroportuali con grande concentrazione riescono ad amministrare senza troppi problemi gli ultimi istanti di gioco.

IL PROSSIMO TURNO. Sabato alle ore 16 Tordiquinto-Asd San Giorgio Pallavolo. LA CLASSIFICA. Tordiquinto 39, Lazio Volley 37, Asd San Giorgio Pallavolo 32, Tibur Volley 32, Luiss Roma 31, Virtus Roma 31, Cali Roma 29, Don Orione 27, Rim Sport Cerveteri 16, Lab Settesoli 15, Volley Friends Roma 13, Roma 7 Volley 7, Asd Poolstars Volley 6, Green Volley 0.

