FIUMICINO - «La storica Società San Giorgio Pallavolo è attiva nel territorio di Fiumicino, in particolare su Fregene, Maccarese e Passoscuro, dal 1977. In 46 anni di storia sono stati coinvolti più di 1.600 atleti e famiglie, tra le sue fila sono passati campioni di serie A come i fratelli Maruotti Ilaria e Gabriele che, ad oggi, è l’atleta che ha meglio rappresentato il Lazio: 381 gare in serie A1 e la partecipazione ai campionati mondiali con la nazionale maggiore. La Società Dilettantistica San Giorgio, oltre all’impegno agonistico, ha sempre svolto un’attività sociale e di inclusione dei giovani del territorio per tutte le fasce di età offrendo opportunità di fare sport, anche gratuitamente, sempre con passione e cuore». E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dalla San Giorgio Pallavolo, che prosegue: I tecnici della Società sono tutti qualificati FIPAV e costantemente attenti ai valori sportivi che un team deve possedere. Il Direttivo, formato dai fondatori Claudio Pellegrini, Giampiero Zambelli e dal giovane coach Simone Pellegrini, a partire dalla stagione 2023-2024, ha voluto attuare un forte cambio di marcia alzando gli obiettivi futuri: ricostituire il settore maschile, potenziare il minivolley, puntare ad un campionato di vertice con la serie C femminile. Per raggiungere tali obiettivi è stata potenziata la prima squadra femminile con elementi di spicco del panorama agonistico ed è stato integrato lo Staff con un collaboratore tecnico ex giocatore di serie A, Claudio Paris e con il personal trainer Lorenzo Finesso. La stessa linea di cambiamento è stata attuata nelle giovanili femminili: l’Under 14 è stata affidata a due tecnici di assoluto valore come Valeria Battisti e Andrea Pascali, chiaro segnale di come la società vuole lavorare con professionalità e competenza a partire dal Minivolley fino ad arrivare alla prima squadra. Infine, anche nella stagione alle porte, la società darà grande importanza e valore all’attività amatoriale: confermato Emiliano Cillo per l’amatoriale femminile, che grandi soddisfazioni ha regalato nell’ultima stagione; sarà compito di Claudio Paris la formazione del gruppo amatoriale maschile