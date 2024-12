Verdetti finali dalle varie competizioni del calcio dilettantistico nazionale e regionale.

In Serie D nel girone G dove ha militato la Flaminia Civita Castellana i playoff sono stati vinti dalla Romana Fc allenata dal tecnico capranichese David D’Antoni che nella finalissima ha battuto per 3-1 il Cassino con la doppietta di Calì e il gol di Sfanò. Complimenti al tecnico D’Antoni per l’ennesimo capolavoro.

Nella Supercoppa di Eccellenza ha trionfato la compagine del Rieti Amatrice che ai calci di rigore ha avuto la meglio sul Terracina dopo che i tempi supplementari si erano conclusi sul 2-2. Ai sabini quindi riesce il double dopo la vittoria nel girone A dell’Eccellenza Laziale.

Verdetto inappellabile anche dalla Coppa Italia di Promozione-Trofeo “Renzo Lucarini” la cui finale si è giocata sabato pomeriggio al “Madami” di Civita Castellana. Il team romano si è imposto per 2-0 con reti di Battaglia e Ferruzzi contro l’Atletico Morena. L’Ottavia succede, nell’albo d’oro della manifestazione, alla Lodigiani calcio 1972 e si colloca al primo posto nella speciale graduatoria per i ripescaggi in Eccellenza.

Il trionfo dell'Ottavia nella Coppa Italia di Promozione

Assegnati anche i titoli di Coppa Lazio di Prima e Seconda Categoria. La manifestazione della Prima Categoria è stata vinta dal Semprevisa, compagine di Carpineto Romano che ha avuto la meglio per 2-1 sull’Anguillara con le reti di Cerbara e Burgueno mentre nella Coppa Lazio di Seconda Categoria ha trionfato il Valmontone che ha battuto per 1-0 il Real Tirreno con il gol di Capristo.

