Finalmente è vittoria. La Rim Dcl Cerveteri vince la prima gara della Poule play-in eliminando Alfa Omega, sconfitta per 96-78.

Match che ha visto una buona partenza dei lidensi nonostante la pesante assenza di un titolare come Manzo, la risposta dei padroni di casa arriva nel 2° quarto con il primo sorpasso, mentre nella ripresa la squadra di coach Russo piazza il primo allungo in doppia cifra rintuzzato dagli ospiti; nel 4° periodo arriva però il break decisivo per la Rim Cerveteri che va a conquistarsi un successo prezioso che consente di rimanere in corsa per i playoff, in questo senso sarà determinante lo scontro diretto del fine settimana in casa della Pass. Termina invece virtualmente la stagione dell'Alfa Omega con l'ottava piazza ormai irraggiungibile dopo il 4° ko di fila in questa seconda fase. Per gli etruschi una vittoria che dà speranze, in vista della gara di domenica sul campo della Pass. Un successo, dunque, che riporta l'ambiente in un clima sereno e per la prossima serve un successo per il passaggio ai playoff.

©RIPRODUZIONE RISERVATA