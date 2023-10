Successo della RIM Cerveteri, che bagna l'esordio casalingo vincendo per 73 a 68 contro Palocco.

Nella seconda di campionato si sono scontrate due neopromosse e gli etruschi, molto carichi, non hanno disatteso le previsioni della viglia.

Mastropietro e compagni hanno dato vita a una bella prestazione, aggressiva che ha messo in difficoltà i lidensi.

Coach Russo è sorridente, dopo la debacle di Civitavecchia voleva che i ragazzi gli regalassero due punti e una prestazione maiuscola.

«Si sono contento della vittoria, ma anche della prestazione - ha detto nel dopo gara l'allenatore cerite - . Per noi anche il campo da gioco era nuovo, non avendoci mai giocato a Valcanneto, ci sentivamo un pò spaesati. Ma devo dire che con l'aiuto del pubblico siamo riusciti ad integrarci subito, a fare la nostra partita pur vincendo di poco scarto. Siamo alla seconda di campionato, dobbiamo lavorare molto, e domenica a Latina ci attende una prova difficile. Ci concentreremo per affrontare i pontini con la stessa tenacia con cui abbiamo vinto su Palocco».

