Dopo le imprese di Maurizio Valisarra e Michela D'Amico sia in vasca che in acque libere, nonchè della staffetta Zuena, Valiserra, Iaccarino e Ciancarini della 4X1250 open water, la Nuotatori iscrive tre squadre al Campionato Italiano Pallanuoto Master, svoltosi ad Ostia nello scorso fine settimana centrando con tutte il podio.

Procediamo in ordine di medaglia nella categoria +45 uomini, la Nuotatori Civitavecchiesi schiera una formazione estremamente competitiva in una categoria difficile.

A scendere in acqua, oltre al capitano Francesco Serpa, sono Roberto Barbaro, Mirko Cerrone, Luca Triolo, Alessandro Carli, Gianluca Alisi, Gianluca Franzin, Francesco Sarais, Aldo Cutellè, Simone Pierucci e Ferdinando Caprio, che al termine delle molteplici partite conquistano un meritatissimo bronzo nazionale. Nella categoria +65 uomini, capitanati da Franco Borhy, che unitamente a Carlo Righi, Massimo Bernardi, Nicola Di Foggia, Enrico Pietranesa, Concetto Costa, Claudio Russo, Pietro Muti e l'82enne Angelo Cilio conquistano un inaspettato argento contrastando colpo su colpo i temibili avversari. ma è nella categoria +40 donne che la Nuotatori conquista il titolo nazionale, in acqua il capitano Alessandra Ranalli unitamente a Claudia Ciocci, Barbara D'Ippoliti, Elisa Castellucci, Susanna Mori, Anna Stradella, Elisa Liberati, Monia Marani, Valeria Tusculano ed Alessandra Astuti, Allenatore Roberto Barbaro.

Ma Civitavecchia era presente non solo con la Nuotatori ma anche con 4 noti Civitavecchiesi quali Marcello Jacopucci, Giuseppe Cutellè e Massimo Capuani che, orfani dell'infortunato Simone Feoli, hanno militato nella +55 Europa Sporting Club conquistando il titolo Italiano nonchè Alessio Piaggio che conquista l'argento con la +60 sempre Europa Sporting Club.

«Stagione eccezionale - commenta il presidente Federica Feoli - con Maurizio Valiserra, Fabrizio Burro, Riccardo Zuena e Michela D'Amico abbiamo conquistato quattro ori nel regionale in vasca e quattro ori e un bronzo nei regionali acque libere, nonché tre argenti e due bronzi ai Nazionali in vasca e tre argenti e due ori nei Nazionali Acque Libere, ora queste medaglie nella pallanuoto, non possiamo chiedere di meglio ai nostri atleti».

