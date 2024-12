Ancora ottime le prestazioni dei tritoni Civitavecchiesi che al Campionato Italiano Open Water, in quel di Piombino, ancora una volta portano la nostra città sui gradini più alti del podio nazionale. Nella 5km Maurizio Valiserra, con il quarto posto virtuale e nonostante il post operatorio di una brutta lesione ai legamenti della spalla destra che lo ha costretto all'assenza da molte gare quest'anno, dà subito battaglia ai validissimi avversari. Resta nel gruppo per tutti e tre i giri poi, con un'anticipo impensabile, inizia una potente progressione costringendo tutti all'inseguimento e conquistando di prepotenza una impensabile medaglia d'argento. Ma c'è anche Michela D'Amico in acqua che, conscia della presenza di tre temibili avversarie, si defila dal gruppo e parte fortissima. Le avversarie inseguono l'ondina civitavecchiese per tre lunghi giri senza però riuscire a recuperare su Michela che impone un passo massacrante conquistando il titolo di Campione Italiano Master Open Water. Solo l'ultimo titolo in ordine temporale che l'atleta civitavecchiese porta alla nostra città, infatti questo è solo l'ennesima medaglia 2024 dopo il Campionato Regionale vinto in vasca a febbraio e quello Open Water vinto a giugno, nonché il Campionato italiano in vasca vinto a luglio, ma non solo in campo nazionale perché la D'Amico ha fatto en plein anche con i titoli internazionali vincendo il Campionato Europeo open water a Belgrado a luglio, nonché il Campionato Mondiale open water di Doha a marzo dove ha conquistato anche un argento ed un bronzo in vasca.

«Stagione fantastica di Michela - afferma il tecnico Marcello Jacopucci - che ha vinto tutto quello che c'era in programma. Ottime prestazioni anche di Maurizio che oltre ad aver recuperato un'infortunio preoccupante, ha ampiamente dimostrato di essere ancora all'altezza di ottimi atleti ex Nazionali. Stagione Top per la nostra società».

Grande soddisfazione in casa Nuotatori Civitavecchiesi, con un'estasiato presidente Federica FeoliI che si dice orgogliosa dei suoi ragazzi.

